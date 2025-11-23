लांच नदी परियोजना की स्वीकृति, CM मोहन यादव ने 16 निर्माण कार्यों का किया लोकार्पण-भूमिपूजन

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार (23 नवंबर) को सागर जिले की तहसील बण्डा में सांदीपनि विद्यालय भवन का लोकार्पण किया. इस समारोह को संबोधित करते हुए कहा है कि केन-बेतवा लिंक परियोजना से बुन्देलखंड के हर खेत को पानी मिलेगा. इससे क्षेत्र में समृद्धि आएगी. किसान अपने खेतों को समृद्ध बनायें और किसी हालत में अपनी कृषि भूमि न बेचें. केन-बेतवा लिंक परियोजना से आने वाला समय कृषि के लिये बहुत लाभकारी होगा.

मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसानों का सर्वांगीण विकास सरकार की प्राथमिकता है. मध्यप्रदेश में खेती के साथ साथ पशुपालन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है. पशुपालन के माध्यम से दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गौशाला खोलने के लिए अनुदान राज्य सरकार दे रही है.

मध्यप्रदेश को दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में नंबर वन बनाने का कार्य किया जाएगा. प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए 25 गायों के साथ गौशाला खोलने पर 40 लाख रुपए में से 10 लाख तक का अनुदान देने का कार्य मध्यप्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है.

मुख्यमंत्री ने 50 करोड़ से ज्यादा की दी सौगात

इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 50.65 करोड़ रुपए के 16 निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया. साथ ही सागर जिले की बहुप्रतीक्षित लांच नदी परियोजना की स्वीकृति की घोषणा की. शाहगढ़ में सिविल अस्पताल बनाने, बण्डा में सर्वसुविधा युक्त स्टेडियम, सिविल अस्पताल, बण्डा में पोस्टमार्टम हाउस, बण्डा क्षेत्र में राखसी, चकेरी, विनेयका में भवन विहीन स्कूलों के लिए भवन बनाने की घोषणा भी की.

सभी जिलों में बहेगी विकास की गंगा- डॉ. मोहन यादव

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश को देश का नम्बर वन प्रांत बनाने के लिए सभी तरह के प्रयास किए जा रहे हैं. दानवीर डॉ. हरीसिंह गौर द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया गया.

विद्यार्थियों के हित में वीरांगना अवंति बाई लोधी विश्वविद्यालय प्रारंभ कर नई सुविधा उपलब्ध करवाई गई. शीघ्र ही कृषि के क्षेत्र में बुंदेलखंड पंजाब और हरियाणा को पीछे छोड़ देगा. सागर जिले सहित सागर संभाग के सभी जिलों में विकास की गंगा बहेगी.

सांदीपनि विद्यालय भवन के लोकार्पण पर बोले सीएम

उन्होंने कहा है कि तहसील मुख्यालय बण्डा में आज लगभग 31 करोड़ रुपए की लागत से नव निर्मित सर्वसुविधा युक्त सांदीपनि विद्यालय भवन का लोकार्पण किया गया है. इस विद्यालय में सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं. उन्होंने कहा है कि बण्डा क्षेत्र में सर्वसुविधा युक्त स्कूल भवन के निर्माण से इस क्षेत्र के विद्यार्थियों को सीधा लाभ होगा.

सीएम ने कहा है कि बण्डा में बने सांदीपनि विद्यालय का भवन बहुत ही अद्भुत और सर्व-सुविधा युक्त है. सांदीपनि विद्यालय परियोजना मध्यप्रदेश शासन की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जो गरीब वर्ग के विद्यार्थियों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन के साथ प्रारंभ की गई है.

देशव्यापी गीता जयंती उत्सव मनाया जाएगा- मोहन यादव

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में 01 दिसंबर से प्रदेशव्यापी गीता जयंती उत्सव मनाया जाएगा. प्रदेश सरकार द्वारा सभी नगरीय निकायों में गीता भवन बनाए जा रहे हैं. सभी जिलों के प्रत्येक जनपद पंचायत में वृंदावन ग्राम एवं गीता भवन बनाए जाएंगे.

मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में किसानों के हित में भावान्तर योजना लागू की गई है. भावांतर जैसी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय साधन आड़े नहीं आएंगे. सीएम ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण की शिक्षा स्थली उज्जैन सहित अनेक ऐसे स्थानों को तीर्थ स्थल बनाने का निर्णय लिया गया है, जहां कृष्ण कन्हैया के चरण पड़े.

उन्होंने आगे कहा कि बुंदेलखंड की धरती साहस और शौर्य की भूमि है. स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए यहां संघर्ष का इतिहास है. यहां आज आनंददायक वातावरण है. मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में होटल ओबेराय के माध्यम से छतरपुर और पन्ना के मध्य पर्यटन विकास का महत्वपूर्ण कदम उठाया है.

शहीद के पिता का सम्मान

समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा सागर जिले की बंडा तहसील के ग्राम क्वायला के शहीद राजेश यादव के पिता को सम्मानित किया गया. मुख्यमंत्री ने बण्डा क्षेत्र के ग्राम पंचायत लिधौरा की मूल निवासी क्रिकेटर क्रांति गौड़ के पिता को भी सम्मानित किया.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बण्डा में आयोजित समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ प्रदान किया. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बुंदेली वाद्ययंत्र और बुंदेली प्रस्तुतियां प्रस्तुत करने वाले कलाकारों की सराहना की. उन्होंने कलाकारों को गले लगाकर आशीर्वाद दिया.

सीएम ने प्रदर्शनी का किया अवलोकन

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सागर जिले के बंडा में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया जहां उन्होंने जैविक खेती की सराहना की. साथ ही उन्होंने किसान भाइयों से हैप्पी सीडर एवं सुपर सीडर की उपयोग करने की अपील भी की, जिससे नरवाई का प्रबंध सही प्रकार से हो सकेगा और वायु प्रदूषण भी नहीं होगा.

उन्होंने बण्डा वृहद सिंचाई परियोजना, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, आत्म निर्भर भारत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना, एक जिला-एक उत्पाद, समग्र शिक्षा संचालित योजनाओं द्वारा लगाई गई प्रर्शनी का अवलोकन किया. साथ ही स्व-सहायता समूह की महिला सदस्यों द्वारा मिलेट से बनाई गई खाद्य सामग्री का स्वाद चखा.

सीएम ने छात्रों से किया सीधे संवाद

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बण्डा में नवनिर्मित सर्वसुविधायुक्त संदीपनी विद्यालय का विधिवत शुभारंभ कर विभिन्न कक्षाओं में पहुंचे विद्यार्थियों से संवाद कर शिक्षक की भूमिका निभाई. उन्होंने एक शिक्षक के रूप में छात्र-छात्राओं से उनकी पढ़ाई लिखाई की जानकारी ली और उनकी भविष्य की योजना को जाना.

मुख्यमंत्री के साथ सहज संवाद के दौरान छात्र-छात्राओं ने अपनी भविष्य की प्लानिंग साझा की. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बच्चों को देश की आजादी के नायकों के बारे में बताया और कहा कि देश के सुनहरे भविष्य के लिए अच्छे किसान, अच्छे सैनिक, अच्छे नेता, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक चाहिए. उन्होंने बच्चों से स्नेही अपील करते हुए कहा कि आप सभी विद्यार्थी अपनी बहुमुखी प्रतिभा से राष्ट्र और प्रदेश का नाम रोशन करें और देश एवं प्रदेश को समृध्द बनाये.

मोहन यादव ने छात्रों को दिए ये टिप्स

मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ खेलकूद एवं अन्य गतिविधियों में भी मन लगाकर मेहनत करने की समझाईश दी. उन्होंने छात्रों को समय प्रबंधन, नियमित व्यायाम और डिजिटल दुनिया के सही उपयोग के टिप्स भी दिए. उन्होंने कहा कि विद्यार्थी समय का पूर्ण सदुपयोग करें, खूब पढ़ें भी और खेलें भी, विद्यार्थी मित्रता का सम्मान भी करें और श्रीकृष्ण एवं सुदामा की मैत्री से सीखें.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव सिद्ध क्षेत्र बालाजी मंदिर प्रांगण सागर में चल रही श्रीमद भागवत कथा में बण्डा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े. उन्होंने सभी धर्मप्रेमी भक्तों को संबोधित मंगलकामनाएं दीं.