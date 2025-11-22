हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशCM मोहन यादव ने ग्रीनको कंपनी के हैदराबाद स्थित मुख्यालय का किया दौरा, अधिकारियों संग की बैठक

CM मोहन यादव ने ग्रीनको कंपनी के हैदराबाद स्थित मुख्यालय का किया दौरा, अधिकारियों संग की बैठक

MP News: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ग्रीनको मुख्यालय का दौरा कर हरित ऊर्जा निवेश पर चर्चा की. उन्होंने MP में ग्रीन एनर्जी की असीम संभावनाओं पर जोर देते हुए ग्रीनको को निवेश के लिए आमंत्रित किया.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 22 Nov 2025 10:18 PM (IST)
Preferred Sources

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार को हरित ऊर्जा क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रही ग्रीनको कंपनी के हैदराबाद स्थित मुख्यालय का दौरा किया. इस अवसर पर उन्होंने कंपनी की अत्याधुनिक तकनीकों, ऊर्जा संरक्षण प्रणालियों और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन से जुड़े विभिन्न प्रोजेक्ट्स का बारीकी से अवलोकन किया.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ग्रीन एनर्जी आज राष्ट्र के विकास का सबसे मजबूत स्तंभ बनती जा रही है. ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन और इसके एक्सप्लोरेशन की दिशा में ग्रीनको समूह का योगदान अनुकरणीय और सराहनीय है.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कम्पनी के अधिकारियों के साथ हुई सौजन्य बैठक में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में ग्रीन एंड रिन्युएबल एनर्जी सेक्टर में हो रही ऐतिहासिक प्रगति का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि भारत आज हरित ऊर्जा उत्पादन में वैश्विक स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बना चुका है. मध्य प्रदेश इस मामले में अग्रणी राज्य बनने की ओर अग्रसर है. 

'हर कंपनी का हम करते हैं दिल से स्वागत'

उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में हरित ऊर्जा उत्पादन में निवेश की असीम संभावनाएं उपलब्ध हैं. इस दिशा में हमारी सरकार भी बड़े से बड़े कदम उठा रही है. उन्होंने कहा कि ग्रीन एनर्जी सेक्टर के विकास और विस्तार के लिए मध्य प्रदेश में निवेश के लिए आने वाले हर समूह और हर कंपनी का हम दिल से स्वागत करते हैं.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव का हैदराबाद प्रवास इसी दिशा में एक बड़ा प्रयास है. इससे राज्य में हरित ऊर्जा उत्पादन, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन में अब नई तेजी आएगी. मध्य प्रदेश और ग्रीनको समूह के बीच परस्पर सहयोग की यह संभावित पहल मध्य प्रदेश को हरित ऊर्जा उत्पादन के राष्ट्रीय केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

भविष्य की योजनाओं की विस्तार से दी जानकारी

मुख्यमंत्री डॉ. यादव को कंपनी के ग्रुप सीईओ एवं प्रबंध निदेशक श्री अनिल चैनमला शेट्टी ने कम्पनी द्वारा पूरे देश में संचालित हरित ऊर्जा परियोजनाओं और भविष्य की योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने कहा कि उनकी कम्पनी मध्य प्रदेश में भी अपने बिजनेस का विस्तार और निवेश बढ़ाने की दिशा में गंभीरता से काम कर रही है. 

उल्लेखनीय है कि ग्रीनको समूह ने मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर हरित ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने की संभावना व्यक्त की हैं. इनमें 100 GWh ऊर्जा भंडारण क्षमता, ग्रीन हाइड्रोजन क्लस्टर, बायो-रिफाइनरी प्लांट्स, 2G इथेनॉल, मेथेनॉल और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (SAF) उत्पादन जैसे उन्नत प्रोजेक्ट भी शामिल हैं.

और पढ़ें
Published at : 22 Nov 2025 10:18 PM (IST)
Tags :
MP News MOHAN YADAV
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'साहस, समर्पण, सम्मान', तेजस क्रैश में शहीद हुए पायलट को UAE सेना ने भी दी श्रद्धांजलि, IAF ने शेयर किया वीडियो
'साहस, समर्पण, सम्मान', तेजस क्रैश में शहीद हुए पायलट को UAE सेना ने भी दी श्रद्धांजलि, IAF ने शेयर किया वीडियो
बिहार
पंचायती राज मंत्री बनते ही दीपक प्रकाश बोले, 'कई जगहों पर काम सही समय पर पूरा नहीं हो पा रहा'
पंचायती राज मंत्री बनते ही दीपक प्रकाश बोले, 'कई जगहों पर काम सही समय पर पूरा नहीं हो पा रहा'
इंडिया
'22 मिनट में 9 आतंकी ठिकाने तबाह और 88 घंटों में...', ऑपरेशन सिंदूर के बाद इतनी जल्दी घुटनों पर कैसे आया PAK, आर्मी चीफ ने बताया
'22 मिनट में 9 आतंकी ठिकाने तबाह और 88 घंटों में...', ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या बोले आर्मी चीफ?
बॉलीवुड
स्मृति मंधाना ने हाथों पर रचाई पिया के नाम की मेहंदी, पलाश मुच्छल की बाहों में दिए पोज, देखें इनसाइड तस्वीरें
स्मृति मंधाना ने हाथों पर रचाई पिया के नाम की मेहंदी, पलाश मुच्छल की बाहों में दिए पोज
Advertisement

वीडियोज

Delhi Blast Case Update: आतंक की टोली के पास यहां से आता था पैसा! | Al Falah University
Sandeep Chaudhary: 1 महीने में SIR...क्यों जल्दी है आयोग? । Bihar Election । Bengal Election
Delhi Red Fort Blast Update: आतंक, Al-Falah और मदनी...राजनीति का सेंटर प्वाइंट! Terrorist Umar
IFFI GOA 2025 में Vintage Camera का खास Collection | Ft. Sarvesh S. Deorukhakar
Bihar चुनाव के खत्म होते ही बंगाल में शुरु हो गई वोट बैंक की तैयारी? | Bengal Election | Mamata
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'साहस, समर्पण, सम्मान', तेजस क्रैश में शहीद हुए पायलट को UAE सेना ने भी दी श्रद्धांजलि, IAF ने शेयर किया वीडियो
'साहस, समर्पण, सम्मान', तेजस क्रैश में शहीद हुए पायलट को UAE सेना ने भी दी श्रद्धांजलि, IAF ने शेयर किया वीडियो
बिहार
पंचायती राज मंत्री बनते ही दीपक प्रकाश बोले, 'कई जगहों पर काम सही समय पर पूरा नहीं हो पा रहा'
पंचायती राज मंत्री बनते ही दीपक प्रकाश बोले, 'कई जगहों पर काम सही समय पर पूरा नहीं हो पा रहा'
इंडिया
'22 मिनट में 9 आतंकी ठिकाने तबाह और 88 घंटों में...', ऑपरेशन सिंदूर के बाद इतनी जल्दी घुटनों पर कैसे आया PAK, आर्मी चीफ ने बताया
'22 मिनट में 9 आतंकी ठिकाने तबाह और 88 घंटों में...', ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या बोले आर्मी चीफ?
बॉलीवुड
स्मृति मंधाना ने हाथों पर रचाई पिया के नाम की मेहंदी, पलाश मुच्छल की बाहों में दिए पोज, देखें इनसाइड तस्वीरें
स्मृति मंधाना ने हाथों पर रचाई पिया के नाम की मेहंदी, पलाश मुच्छल की बाहों में दिए पोज
क्रिकेट
कमबैक हो तो ऋषभ पंत जैसा, वनडे में वापसी पर बनेंगे सीधा कप्तान; दक्षिण अफ्रीका ODI सीरीज पर आया अपडेट
कमबैक हो तो ऋषभ पंत जैसा, वनडे में वापसी पर बनेंगे कप्तान; दक्षिण अफ्रीका ODI सीरीज पर अपडेट
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
क्या पेमेंट में एक दिन की देरी से पड़ेगा क्रेडिट स्कोर पर फर्क? जान लीजिए नियम
क्या पेमेंट में एक दिन की देरी से पड़ेगा क्रेडिट स्कोर पर फर्क? जान लीजिए नियम
जनरल नॉलेज
World Oldest Living Creature: ये है दुनिया का सबसे पुराना जीव, सालों से आज भी है जिंदा
ये है दुनिया का सबसे पुराना जीव, सालों से आज भी है जिंदा
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
ENT LIVE
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
Embed widget