मध्यप्रदेश के सागर से एक ऐसा मामला सामने आया है जो राज्य की सुरक्षा व कानून व्यवस्था पर कई तरह के सवाल खड़े करता है. संभागीय मुख्यालय सागर के व्यस्ततम इलाके कटरा बाजार से विजय टॉकीज रोड पर शनिवार (13 दिसंबर) रात 8:30 बजे हिंसक घटनाक्रम घटा. आधा दर्जन युवकों ने मुंह पर रुमाल बांधकर हाथों में चाकू और कटर लेकर राह चलते लोगों और दुकानदारों पर हमला किया.

एक युवक के सिर पर शराब की बोतल फोड़ी गई, जिससे इलाके में अफरातफरी फैल गई. पुलिस के देर से पहुंचने पर नाराज लोगों ने विजय टॉकीज रोड पर चक्काजाम कर दिया. यह घटना न केवल नागरिकों की सुरक्षा पर सवाल उठाती है बल्कि सागर में कानून व्यवस्था की संवेदनशीलता को भी उजागर करती है.

बदमाशों की हिंसा और दुकानों में तोड़फोड़

बदमाश हाथों में चाकू लहराते और गाली-गलौज करते हुए पूरे इलाके में दहशत फैलाते रहे. मारपीट के दौरान घायल युवक ने कोतवाली थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई. आरोपियों ने माता मढ़िया के पास स्थित प्रकाश जनरल स्टोर में भी तोड़फोड़ की और संचालक के साथ अभद्रता की. इसके अलावा, सड़क पर गुजर रहे ऑटो चालक और बाइक सवारों के साथ भी मारपीट की गई, जिससे आसपास के लोग भयभीत हो गए. इस हिंसक कृत्य ने इलाके में सुरक्षा संकट की तस्वीर पेश कर दी.





पुलिस की देर से प्रतिक्रिया और जनता का विरोध

घटना की सूचना मिलने के बाद लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई. रहवासियों ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन समय पर पहुंचने में असमर्थता के कारण लोगों ने विजय टॉकीज रोड पर चक्काजाम किया. गुस्साए नागरिकों ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की. बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और समझाइश देकर लोगों को शांत कराया. इस घटना ने पुलिस की तत्परता और व्यवस्था नियंत्रण पर सवाल खड़े कर दिए हैं.





सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई वारदात

पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गया है. फुटेज में बदमाश मुंह पर कपड़ा बांधे उत्पात मचाते और लोगों से मारपीट करते नजर आ रहे हैं. पुलिस ने आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की हैं. फुटेज का विश्लेषण कर जल्द ही आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है. वीडियो और प्रदर्शन के दृश्य सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं, जिससे जनता और प्रशासन दोनों के लिए दबाव बढ़ गया है.