KKR में बांग्लादेशी खिलाड़ी पर विवाद, धीरेंद्र शास्त्री बोले, 'वहां के लोगों के साथ-साथ...'

केकेआर की ओर से ऑक्शन में खरीदे गए बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. इस मसले को लेकर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने KKR की इस खरीदारी पर आपत्ति जताते हुए शाहरुख खान और टीम मैनेजमेंट को चेतावनी दी. अब देवकीनंदन ठाकुर के बयान पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि वहां मूवमेंट चल रहा है जो हिंदुत्व के खिलाफ है. वहां के खिलाड़ी को अपनी आवाज उठानी चाहिए ताकि हिंदुओं की रक्षा हो सके.

बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने आगे कहा, ''वहां के लोगों के साथ-साथ BCCI को भी इस मुद्दे को समझना चाहिए. इसमें कोई संदेह नहीं है. उन्होंने ठीक ही बोला होगा. हम उस पूरे बयान को पढ़कर के फिर बाद में इस पर कहेंगे.''

Chhatarpur, Madhya Pradesh: On spiritual leader Devkinandan Thakur’s statement over KKR buying a Bangladeshi player, Pandit Dhirendra Krishna Shastri says, "In some way, things are happening there that go against Hindutva. Players from there should raise their voices so that… pic.twitter.com/EwsLn9zlvf — IANS (@ians_india) January 1, 2026

देवकीनंदन ठाकुर ने क्या कहा?

कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को लेकर दिए अपने बयान पर कायम है. उन्होंने कहा, "न हमें शाहरुख खान से मतलब है न उनके दूसरे पार्टनर से. हमें सिर्फ बांग्लादेशी खिलाड़ी से मतलब है. अगर इस देश में बांग्लादेशी क्रिकेटर खेलेगा, तो वो भूले नहीं कि इस देश में हिन्दू बहुसंख्यकों की वजह से वो हीरो बने हैं. जो लोग हीरो बना सकते हैं वो जीरो भी बना सकते हैं.''

KKR ने मुस्तफिजुर रहमान को 9.20 करोड़ में खरीदा

मुस्ताफिजुर रहमान IPL 2026 के लिए मिनी ऑक्शन में खरीदे गए एकमात्र बांग्लादेशी क्रिकेट प्लेयर हैं. मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा है. खिलाड़ियों की नीलामी प्रक्रिया के बाद केकेआर को आलोचना का सामना करना पड़ रहा है. मुस्तफिजुर को केकेआर की टीम से हटाने की मांग की जा रही है.