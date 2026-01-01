हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशKKR में बांग्लादेशी खिलाड़ी पर विवाद, धीरेंद्र शास्त्री बोले, 'वहां के लोगों के साथ-साथ...'

KKR में बांग्लादेशी खिलाड़ी पर विवाद, धीरेंद्र शास्त्री बोले, 'वहां के लोगों के साथ-साथ...'

Dhirendra Krishna Shastri News: बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को लेकर कहा कि वहां के लोगों के साथ-साथ BCCI को भी इस मुद्दे को समझना चाहिए.

By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 01 Jan 2026 06:39 PM (IST)
Preferred Sources

केकेआर की ओर से ऑक्शन में खरीदे गए बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. इस मसले को लेकर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने KKR की इस खरीदारी पर आपत्ति जताते हुए शाहरुख खान और टीम मैनेजमेंट को चेतावनी दी. अब देवकीनंदन ठाकुर के बयान पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि वहां मूवमेंट चल रहा है जो हिंदुत्व के खिलाफ है. वहां के खिलाड़ी को अपनी आवाज उठानी चाहिए ताकि हिंदुओं की रक्षा हो सके. 

बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने आगे कहा, ''वहां के लोगों के साथ-साथ BCCI को भी इस मुद्दे को समझना चाहिए. इसमें कोई संदेह नहीं है. उन्होंने ठीक ही बोला होगा. हम उस पूरे बयान को पढ़कर के फिर बाद में इस पर कहेंगे.''

देवकीनंदन ठाकुर ने क्या कहा?

कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को लेकर दिए अपने बयान पर कायम है. उन्होंने कहा, "न हमें शाहरुख खान से मतलब है न उनके दूसरे पार्टनर से. हमें सिर्फ बांग्लादेशी खिलाड़ी से मतलब है. अगर इस देश में बांग्लादेशी क्रिकेटर खेलेगा, तो वो भूले नहीं कि इस देश में हिन्दू बहुसंख्यकों की वजह से वो हीरो बने हैं. जो लोग हीरो बना सकते हैं वो जीरो भी बना सकते हैं.'' 

KKR ने मुस्तफिजुर रहमान को 9.20 करोड़ में खरीदा

मुस्ताफिजुर रहमान IPL 2026 के लिए मिनी ऑक्शन में खरीदे गए एकमात्र बांग्लादेशी क्रिकेट प्लेयर हैं. मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा है. खिलाड़ियों की नीलामी प्रक्रिया के बाद केकेआर को आलोचना का सामना करना पड़ रहा है. मुस्तफिजुर को केकेआर की टीम से हटाने की मांग की जा रही है. 

About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
Published at : 01 Jan 2026 06:39 PM (IST)
Mustafizur Rahman MP News Devkinandan Thakur Dhirendra Krishna Shastri
