इंदौर पानी कांड: हाई कोर्ट में दो जनहित याचिका पर हुई सुनवाई, अदालत ने दिए अहम निर्देश

इंदौर के भागीरथपुरा पानी कांड मामले में अब हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा गया है. इस गंभीर मामले को लेकर हाई कोर्ट में दो अलग-अलग जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं, जिन पर न्यायालय ने सुनवाई करते हुए कुछ अहम निर्देश दिए हैं. दरअसल इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में हुए पानी कांड को लेकर हाई कोर्ट में दो जनहित याचिकाएं दाखिल की गई थी. पहली जनहित याचिका हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रितेश ईनाणी द्वारा दायर की गई, वहीं दूसरी याचिका कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रमोद द्विवेदी ने दाखिल की थी.

दोनों ही याचिकाओं में इस मामले के दोषियों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है. साथ ही पीड़ितों के निःशुल्क इलाज और उन्हें उचित मुआवजा दिए जाने की भी मांग उठाई गई है.

2 जनवरी को होगी अगली सुनवाई

हाई कोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सभी प्रभावित लोगों के उचित और निःशुल्क इलाज के निर्देश दिए हैं. न्यायालय ने शासन और प्रशासन से कहा है कि वे मृतकों और प्रभावित लोगों के इलाज से संबंधित पूरी जानकारी अगली सुनवाई में प्रस्तुत करें. वहीं इस मामले में अगली सुनवाई 2 जनवरी को होगी, जिसमें शासन और प्रशासन को अपनी विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट सामने रखना होगी.

कैलाश विजवर्गीय ने भागीरथपुरा में किया कैंप

इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने की वजह से हुई मौतों के बाद मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री और क्षेत्र के विधायक कैलाश विजयवर्गीय लगातार भागीरथपुरा इलाके में कैंप कर रहे हैं. आज कैलाश विजयवर्गीय स्कूटर में बैठकर इलाके की पतली-पतली गलियों में घूम रहे हैं और उन सभी घरों तक पहुंच रहे हैं, जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है.

दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा- कैलाश विजयवर्गीय

कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि यह बेहद दुखद घटना है जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा, उसे छोड़ा नहीं जाएगा. हमारी जिम्मेदारी है कि पीड़ित परिवारों तक पहुंचा जाए और उन सब की मदद भी की जाए. उन्होंने मौत के अलग-अलग आ रहे आंकड़ों को लेकर भी कहा कि यह सही बात है कि मौत के आंकड़े अलग-अलग आ रहे हैं लेकिन जितने लोगों की जान गई है, उन सब की मदद की जाएगी और यह हमारी जिम्मेदारी है. वहीं दोषियों को भी बख्शा नहीं जाएगा.