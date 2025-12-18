कटनी में रेलवे कर्मचारियों का हंगामा, DME के कामकाज से नाराज होकर जताया विरोध, घंटों ठप रहा काम

मध्य प्रदेश में स्थित न्यू कटनी जंक्शन (NKJ) के रेलवे यार्ड में कर्मचारियों ने हंगामा काट दिया. हाल ही में सीनियर डीएमई (DME) की कथित तानाशाहीपूर्ण कार्यप्रणाली के विरोध में कर्मचारियों में भारी आक्रोश देखने को मिला. न्यू कटनी जंक्शन भारतीय रेलवे की A श्रेणी का यार्ड माना जाता है. इसी परिसर में स्थित आर.ओ.एच. (ROH) शेड में लगभग 500 नियमित कर्मचारी कार्यरत हैं.

इसमें मालगाड़ी के वैगनों (बेगन) का रिपेयर एवं अनुरक्षण किया जाता है. यह शेड अपनी कार्यक्षमता और गुणवत्ता के लिए जाना जाता है. शेड को सर्वश्रेष्ठ वैगन निर्माण/रिपेयर के लिए कई बार पुरस्कार भी मिल चुका है. ऐसे में इस रेलवे यार्ड से अब हंगामे की खबर आ रही है.

पूरे घटनाक्रम पर एक नजर

कर्मचारियों के अनुसार अनावश्यक दबाव, अपमानजनक व्यवहार और धमकीपूर्ण रवैये के कारण यह विरोध जताया गया. इस वजह से ROH शेड और यार्ड में चार से पांच घंटे तक कार्य प्रभावित रहा. इस दौरान मालगाड़ियों की डिस्पैच प्रक्रिया बाधित हुई. इस बीच कर्मचारियों ने एकजुट होकर काम बंद कर विरोध दर्ज कराया.

यह यार्ड रेलवे की सुरक्षा श्रृंखला का अहम हिस्सा है. यहां होने वाला कार्य सीधे मालगाड़ी संचालन और सुरक्षा से जुड़ा है. कर्मचारियों का कहना है कि लगातार मानसिक दबाव से कार्य गुणवत्ता और सुरक्षा दोनों प्रभावित हो सकती हैं.

कर्मचारियों ने की ये मांग

कर्मचारियों ने अपनी मांग रखते हुए तानाशाही रवैये पर रोक लगाने के लिए कहा है. इसके साथ ही सम्मानजनक कार्य वातावरण और संवाद के माध्यम से समस्याओं का समाधान होना चाहिए. कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन को और व्यापक किया जा सकता है, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी.

कर्मचारियों के हंगामे के बाद यार्ड में कामकाज प्रक्रिया बाधित होने से समस्या का सामना करना पड़ा. कर्मचारियों के इस हंगामे को काफी मशक्कत के बाद आखिरकार उन्हें शांत कराकर खत्म कराया गया.