Katni News: कई बार जरा-सी लापरवाही बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है. मध्य प्रदेश के कटनी से ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जिसने सभी अभिभावकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. यहां स्कूल वैन ड्राइवर की शराबखोरी ने बच्चों की जान जोखिम में डाल दी. गनीमत रही कि बड़ा हादसा टल गया, वरना परिणाम बेहद दर्दनाक हो सकता था.

बैलेंस खोने से हुआ हादसा

घटना कटनी जिले के एक निजी स्कूल की वैन से जुड़ी है. जानकारी के मुताबिक, सुबह वैन बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही थी, तभी रास्ते में अचानक वैन ड्राइवर ने अपना बैलेंस खो दिया और सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर-ट्रॉली में सीधे टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि वैन का साइड का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और बच्चों में चीख-पुकार मच गई.

View this post on Instagram A post shared by ABP News (@abpnewstv)

इस हादसे में दो बच्चों को हल्की चोटें आईं, जबकि बाकी बच्चे बाल-बाल बच गए. मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत वैन का दरवाजा तोड़कर बच्चों को बाहर निकाला और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया. बाद में स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और ड्राइवर को हिरासत में ले लिया.

पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ दर्ज किया मामला

जांच में सामने आया कि वैन ड्राइवर नशे की हालत में वाहन चला रहा था. पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसके मुंह से शराब की तेज बदबू आ रही थी. यह सुनकर बच्चों के माता-पिता गुस्से में आ गए और स्कूल प्रशासन से सवाल करने लगे कि आखिर ऐसे लापरवाह ड्राइवर को बच्चों की जिम्मेदारी कैसे दी जा सकती है. स्थानीय लोगों का कहना है कि ड्राइवर अक्सर शराब के नशे में ही गाड़ी चलाता था, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने कभी सख्त कदम नहीं उठाया. पुलिस ने अब वैन को जब्त कर लिया है और ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.