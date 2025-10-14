इंदौर: दिवाली से पहले खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, जब्त हुई लाखों की मिलावटी सामग्री

इंदौर में दीपावली पर्व को देखते हुए प्रशासन ने खाद्य सुरक्षा को लेकर सख्ती बढ़ा दी है. इसी क्रम में मंगलवार को खाद्य विभाग की टीम ने पिपलियाना चौराहा सर्विस रोड के पास एक ट्रांसपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अहमदाबाद और ग्वालियर से आई दो बसों से भारी मात्रा में संदिग्ध खाद्य सामग्री जब्त की.

3 हजार किलो से ज्यादा मिलावटी खाद्य सामग्री जब्त

खाद्य विभाग की इस कार्रवाई में 3 हजार किलो से अधिक मावा और घी बरामद किया गया. जब्त की गई सामग्री की कुल कीमत लगभग 8 से 10 लाख रुपये आंकी गई है. जांच के दौरान टीम को मिठाई में उपयोग होने वाले 16 बोरियों में बंद मावा, लगभग 1 टन घी और सैकड़ों किलो मीठा मावा मिला.

अधिकारियों के मुताबिक, ये संदिग्ध खाद्य सामग्री ग्वालियर और अहमदाबाद से मंगाई गई थी. प्रारंभिक जांच में इन सभी खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता पर संदेह जताया गया है. खाद्य सुरक्षा अधिकारी अवशेष अग्रवाल ने बताया कि ये कार्रवाई कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर की गई है.

खाद्य विभाग की टीम ने जब्त की गई सामग्री के सैंपल प्रयोगशाला भेज दिए हैं. रिपोर्ट आने के बाद यदि मिलावट की पुष्टि होती है, तो संबंधित व्यापारियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

दीपावली पर मिलावटखोरी पर सख्ती

खाद्य विभाग की यह कार्रवाई दीपावली के मद्देनज़र बाजार में मिलावटी और घटिया खाद्य पदार्थों की रोकथाम के उद्देश्य से की गई है. अधिकारी ने आम नागरिकों से अपील की है कि त्योहारों के दौरान खाद्य सामग्री खरीदते समय विशेष सतर्कता बरतें और किसी भी संदिग्ध उत्पाद की जानकारी तुरंत विभाग को दें.

त्योहारों के दौरान सख्त निगरानी

खाद्य विभाग के अधिकारियों ने कहा कि त्योहारों के समय मिलावटी और घटिया क्वालिटी का सामान बेचने वालों पर लगातार नजर रखी जा रही है. विभाग का कहना है कि इस तरह के मावे और अन्य उत्पादों की सप्लाई आम जनता की सेहत के लिए खतरा पैदा कर सकती है.