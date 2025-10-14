हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाIPS वाई पूरण सुसाइड मामले में नया मोड़, जांच में शामिल अफसर ने की आत्महत्या

IPS वाई पूरण सुसाइड मामले में नया मोड़, जांच में शामिल अफसर ने की आत्महत्या

IPS Y Puran Kumar Suicide Case: एएसआई संदीप लाठर ने आईपीएस वाई पूरण के साथ तैनात सुशील कुमार को गिरफ्तार किया था और आगे की जांच कर रहे थे. वहीं शव के पास से सुसाइड नोट और पिस्तौल बरामद की गई है.

By : जगविंदर पटियाल | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 14 Oct 2025 03:40 PM (IST)
Preferred Sources

हरियाणा में आईपीएस वाई पूरण कुमार कुमार के स्टाफ के खिलाफ वसूली मामले की जांच करने वाले इन्वेस्टीगेशन अफसर ने आत्महत्या कर ली है. उन्होंने रोहतक में गोली मारकर खुद की जान ले ली.

जानकारी के मुताबिक मृतक संदीप लाठर के रुप में पहचान हुई है. पुलिस अधिकारी ने खेत मे बने कमरे में सुसाइड कर ली. वहीं पास से ही सुसाइड नोट और पिस्तौल बरामद की गई है. उनकी ड्यूटी फिलहाल साइबर सेल में थी.

लाढ़ौत गांव के खेतों में उनका शव मिला है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है. वाई पूरन कुमार मामले में 11 अक्टूबर को SIT भी रोहतक आई थी. इस मामले में मृतक के सम्बन्ध के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है.

संदीप लाठर ने आईपीएस वाई पूरण के साथ तैनात सुशील कुमार को गिरफ्तार किया था और आगे की जांच कर रहे थे. वहीं आईपीएस की आईएएस पत्नी का आरोप है कि रोहतक वाले भ्रष्टाचार के केस में पूरण कुमार को फंसाने की साजिश रची गई थी. उसी साजिश के तहत सुशील कुमार को शराब कारोबारी से महीना लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया.

आत्महत्या से पहले संदीप लाठर ने पूरण कुमार पर बड़े आरोप लगाए जो जांच में सामने आए. वहीं संदीप कुमार लाठर का सुसाइड नोट और 6 मिनट का एक आखिरी वीडियो भी सामने आया है, जिसमे काफी खुलासे हो रहे हैं.

Published at : 14 Oct 2025 02:51 PM (IST)
