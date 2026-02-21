एक्सप्लोरर
इंदौर: AI समिट के हंगामे को लेकर आपस में भिड़े कांग्रेस-BJP कार्यकर्ता, मुख्यालय पर किया पथराव
Indore News: इंदौर में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हंगामा हो गया. दिल्ली में यूथ कांग्रेस द्वारा किए गए हंगामे पर यह बवाल हुआ है. इसमें पथराव की खबर भी सामने आ रही है.
मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं. दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा एआई समिट में जिस तरह से हंगामा किया गया उसके बाद इंदौर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने इंदौर के कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया. इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हुआ और उसके बाद पथराव हुआ.
#BREAKING | एमपी के इंदौर में BJP-कांग्रेस कार्यकर्ता भिड़े, कांग्रेस दफ्तर के घेराव के दौरान झड़प@journopriti | https://t.co/9A3zwTnsBT#MPNews #Indore #BJP #AISummit2026 #Congress pic.twitter.com/dcwz9udnCN— ABP News (@ABPNews) February 21, 2026
