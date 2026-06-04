Morena News: शादी का झांसा देकर महिला के साथ रेप, पीड़िता की शिकायत पर उपजिलाधिकारी गिरफ्तार
Morena News In Hindi: मुरैना में एक उपजिलाधिकारी को महिला से शादी का झांसा देकर रेप करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. महिला ने फेसबुक पर पहचान के बाद शोषण और धमकी देने का आरोप लगाया है.
मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में एक महिला से शादी का झांसा देकर कथित तौर पर रेप करने के आरोप में एक उपजिलाधिकारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी को बुधवार रात हिरासत में लिया और गुरुवार को उसके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी.
नगर पुलिस अधीक्षक दीपाली चंदोरिया ने बताया कि आरोपी अधिकारी को गिरफ्तार कर उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया है. इसके बाद उसे अदालत में पेश किया जाएगा. मामले की जांच वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में की जा रही है.
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फेसबुक से शुरू हुई पहचान
सिविल लाइंस थाना प्रभारी उदयभान यादव के मुताबिक, पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया है कि उसकी पहचान आरोपी अधिकारी से फेसबुक के जरिए हुई थी. धीरे-धीरे दोनों के बीच फोन पर बातचीत शुरू हुई और संबंध करीब आते गए.
महिला का आरोप है कि इसी दौरान आरोपी ने उससे शादी करने का प्रस्ताव रखा. महिला ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और दोनों के बीच विश्वास का रिश्ता बन गया.
सरकारी आवास में दुष्कर्म का आरोप
शिकायत के अनुसार, 30 मार्च 2025 को आरोपी महिला को कार से मुरैना के एक विश्राम गृह में ले गया, जहां उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाए गए. महिला का कहना है कि इसके बाद भी आरोपी ने कई बार उसके साथ संबंध बनाए.
महिला ने आरोप लगाया है कि जब आरोपी सबलगढ़ में एसडीएम के पद पर तैनात था, तब उसने सरकारी आवास पर भी उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके अलावा उसे ग्वालियर स्थित एक फ्लैट में भी ले जाया गया, जहां उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया.
पीड़िता का आरोप है कि 30 मार्च 2025 से लेकर 3 जून 2026 तक आरोपी शादी का भरोसा देकर उसका शोषण करता रहा. अब जब उसने विवाह की बात दोबारा उठाई तो आरोपी ने शादी से इनकार कर दिया. महिला का यह भी आरोप है कि शिकायत करने पर उसे और उसके परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई.
पहले भी लग चुके हैं आरोप
पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 69 के तहत मामला दर्ज किया है. यह धारा विवाह के झूठे वादे या अन्य कपटपूर्ण तरीकों से सहमति प्राप्त कर यौन संबंध बनाने से जुड़ी है.
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अधिकारियों के अनुसार, आरोपी उपजिलाधिकारी पर पहले भी महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार के आरोप लग चुके हैं. ऐसे ही आरोपों के चलते उसे सितंबर 2025 में निलंबित भी किया गया था. फिलहाल पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई जारी है.