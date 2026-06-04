जबलपुर: रिटायर हो रहे अधिकारी को छात्र ने दिया 'बेशर्म के फूल', कहा- ऐसा अफसर दोबारा न आए

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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशJabalpur News: रिटायर हो रहे अधिकारी को छात्र ने दिया 'बेशर्म के फूल', कहा- ऐसा अफसर दोबारा न आए

Jabalpur News: रिटायर हो रहे अधिकारी को छात्र ने दिया 'बेशर्म के फूल', कहा- ऐसा अफसर दोबारा न आए

Jabalpur News In Hindi: जबलपुर में एक छात्र ने रिटायर हो रहे जनजातीय कार्य विभाग के अधिकारी को 'बेशर्म' के फूल भेंट किए. छात्र ने अधिकारी पर भ्रष्टाचार और आदिवासी छात्रावासों की दुर्दशा का आरोप लगाया.

By : अमरजीत खरे, जबलपुर | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 04 Jun 2026 08:54 PM (IST)
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सरकारी महकमों में विदाई समारोह के दौरान अमूमन अधिकारियों की तारीफों के पुल बांधे जाते हैं और उन्हें महंगे गुलदस्ते भेंट किए जाते हैं. लेकिन मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक विदाई समारोह प्रशासनिक व्यवस्था के खिलाफ 'बेशर्म विद्रोह' में तब्दील हो गया. यहां सूबे के एक युवा ने स्थापित परंपराओं को धता बताते हुए एक रिटायर हो रहे अधिकारी को उनके मुंह पर 'बेशर्म के फूल' भेंट कर दिए.

छात्र ने भरी महफिल में कहा कि "आपका पूरा कार्यकाल भ्रष्टाचार से भरा रहा है, भगवान से प्रार्थना है कि ऐसा अधिकारी दोबारा न आए." यह घटना मध्य प्रदेश में पैर पसार चुके प्रशासनिक भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं की बढ़ती जागरूकता और उनके साहस का प्रतीक बन गई है.

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क्या है पूरा मामला?

यह पूरा मामला जबलपुर के जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त (Assistant Commissioner) सी. के. दुबे के विदाई समारोह से जुड़ा है. अधिकारी की सेवानिवृत्ति के मौके पर कार्यक्रम चल रहा था, तभी एक छात्र वहां पहुंचा. उसने चमकीले गुलदस्ते की जगह अधिकारी को 'बेशर्म के फूल' पकड़ा दिए. छात्रों की इस दिलेरी ने अधिकारी को उनके आखिरी दिन उस कड़वी हकीकत का आईना दिखा दिया, जिससे वे पूरे कार्यकाल मुंह चुराते रहे. यह केवल एक विरोध नहीं था, बल्कि जर्जर प्रशासनिक व्यवस्था के मुंह पर एक तीखा तमाचा था.

क्यों फूटा छात्रों का गुस्सा?

छात्रों का यह गुस्सा यूं ही नहीं भड़का था, इसके पीछे बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसते गरीब बच्चों का दर्द है. छात्रों का सीधा आरोप है कि आदिवासी छात्रावासों (Tribal Hostels) में बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है. अधिकारियों की अनदेखी और भ्रष्टाचार के चलते बच्चों के भोजन और अन्य मूलभूत सुविधाओं को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया. बच्चों के हक का पैसा निगल लिया गया और उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया.

'कुर्सी से हट सकते हैं, युवाओं की यादों से नहीं'

छात्रों ने मीडिया के सामने दो टूक शब्दों में कहा कि अधिकारी भले ही मलाईदार पदों से सेवानिवृत्त हो रहे हों, लेकिन उनके कार्यकाल के काले कारनामे और बच्चों के हक का पैसा निगलने वाली मानसिकता को बख्शा नहीं जाएगा. अधिकारी कुर्सी से तो हट सकते हैं, लेकिन युवाओं की यादों और उनके संघर्ष से नहीं बच सकते. युवाओं ने यह साफ कर दिया है कि यह लड़ाई किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि उस संवेदनहीन सोच के खिलाफ है जो गरीब बच्चों के हक पर डाका डाल रही है. जबलपुर की इस घटना ने साफ कर दिया है कि अब युवा खामोश बैठने वाला नहीं है.

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Published at : 04 Jun 2026 08:45 PM (IST)
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