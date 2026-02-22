हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशइंदौर में BJP-कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच विवाद, SC-ST मोर्चा ने BJYM के खिलाफ दर्ज कराई FIR

इंदौर में BJP-कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच विवाद, SC-ST मोर्चा ने BJYM के खिलाफ दर्ज कराई FIR

Indore News: इस विरोध के चलते कांग्रेस युवा मोर्चा और भाजयुमो आमने-सामने आ गए. विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत पथराव पर आ पहुंची. एससी-एसटी मोर्चा ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया.

By : फियाज उल मुस्तफा | Updated at : 22 Feb 2026 07:40 AM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश के इंदौर में भाजयुमो ने शनिवार (21 फरवरी) को एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए अर्धनग्न प्रदर्शन के विरोध में प्रदर्शन किया था. इसी के तहत भाजयुमो कार्यकर्ता इंदौर स्थित गांधी भवन पहुंचकर कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने निकले थे. 

इस विरोध के चलते कांग्रेस युवा मोर्चा और भाजयुमो आमने-सामने आ गए. विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत पथराव पर आ पहुंची. इस बीच कांग्रेस एससी-एसटी मोर्चा की तरफ से हबीबगंज थाने में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है. 

एससी-एसटी मोर्चा के अध्यक्ष ने दी प्रतिक्रिया

इस घटना को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस में एससी-एसटी मोर्चा के अध्यक्ष ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता शनिवार शाम करीब 4 बजे का बड़ी संख्या में आए और कांग्रेस दफ्तर में घुसने का प्रयास किया. 

BJYM पर क्या बोले एससी-एसटी मोर्चा के अध्यक्ष?

एससी-एसटी मोर्चा के अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने मामले पर बताया कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोगों ने हमारे कार्यकर्ताओं को पत्थर मारे और वह अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे. इस दौरान उन सभी के हाथों में लाठी और तलवारें थीं. 

उन्होंने आगे बताया कि जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस दफ्तर में घुसने का प्रयास किया. इस दौरान पूरा गेट तोड़ दिया गया है. उन्होंने आगे कहा कि हमारे पोस्टर-बैनर फाड़ दिए गए. इसके बाद हमें जान से मारने की धमकी दी है. उन्होंने बताया कि इसी के तहत हम लोगों ने हबीबगंज थाने में मुख्य आरोपियों और अन्य सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है. 

प्रदर्शन के दौरान चले पत्थर और टमाटर

प्रदर्शन के दौरान पत्थर चले और टमाटर के साथ पानी की बोतल भी फेंकी गई. इंदौर में भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के कार्यकर्ता शनिवार को कांग्रेस कार्यालय के सामने प्रदर्शन करने पहुंचे थे.

भाजयुमो के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस दफ्तर की ओर बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए थे, मगर उसके बावजूद भाजयुमो कार्यकर्ता आगे की ओर बढ़े. इसी दौरान पत्थरबाजी होने लगी और टमाटर के साथ पानी की बोतल भी फेंकी गई

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
Published at : 22 Feb 2026 07:40 AM (IST)
BJYM BJP Indore News CONGRESS MADHYA PRADESH NEWS
