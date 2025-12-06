फ्लाइट कैंसिल होने से बिगड़ा हनीमून का प्लान, नवविवाहित जोड़े को चुकाना पड़ेगा 4 गुना किराया

देश में दिसंबर के महीने में शुरू हुई फ्लाइट कैंसिलेशन की समस्या ने यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले नवविवाहित जोड़े योगेश और साक्षी भी इसी परेशानी का शिकार बन गए. दोनों की शादी 24 नवंबर को हुई थी और वे भोपाल से गोवा होते हुए ऊटी हनीमून पर जाने की योजना बना रहे थे.

नवविवाहित जोड़े योगेश और साक्षी ने कहा कि दोनों ने दो महीने पहले से पूरी तैयारी कर रखी थी. होटल बुकिंग, ट्रैवल और अन्य व्यवस्थाओं पर लाखों रुपये खर्च किए जा चुके थे. लेकिन यात्रा से कुछ घंटे पहले एयरलाइन की तरफ से फ्लाइट कैंसिल होने का संदेश मिला. अचानक यात्रा रद्द होने से दोनों हैरान रह गए.

नवदंपति को चुकाना पड़ेगा चार गुना किराया

उन्होंने बताया कि उन्होंने इंदौर से गोवा की दूसरी फ्लाइट बुक करने की कोशिश की, लेकिन अब उस टिकट की कीमत सामान्य किराए से चार गुना बढ़ गई है. जहां पहले टिकट करीब 8,000 रुपये में मिल रही थी, अब इसके लिए उन्हें 32,000 रुपये खर्च करने होंगे.

फ्लाइट कैंसिल होने से हनीमून का प्लान कैंसिल

योगेश ने बताया कि फ्लाइट कैंसिल होने से न केवल उनका हनीमून प्लान चौपट हो गया है, बल्कि होटल और बाकी बुकिंग पर लगा पैसा भी फंस गया है. उन्होंने कहा कि एयरलाइन की तरफ से न तो कोई ठोस कारण बताया गया है और न ही रिफंड या मुआवजे को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी दी गई है. देश के कई अन्य यात्रियों की तरह योगेश और साक्षी भी अब नई फ्लाइट मिलने का इंतजार कर रहे हैं.

आपको बता दें कि देशभर में इंडिगो की करीब 900 फ्लाइट्स रद्द होने की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है. इंडिगो की एक फ्लाइट की वजह से कर्नाटक के हुबली में बुधवार (3 दिसंबर) को अनोखा रिसेप्शन हुआ, जिसे देखकर मेहमान भी हैरान रह गए.

ये भी पढ़ें: Indigo संकट से यात्रियों की बढ़ी परेशानी, अपनी ही सगाई में नहीं पहुंच पा रहीं डॉ. गुंजन