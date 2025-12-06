Indigo संकट से यात्रियों की बढ़ी परेशानी, अपनी ही सगाई में नहीं पहुंच पा रहीं डॉ. गुंजन

देशभर में लगातार हो रहे फ्लाइट कैंसिलेशन से यात्रियों की मुश्किलें तेज़ी से बढ़ गई हैं. भोपाल से मुंबई और दिल्ली जाने वाली इंडिगो की कई फ्लाइट्स रद्द होने के बाद यात्रियों में नाराजगी साफ दिख रही है. सबसे अधिक परेशानी उस समय सामने आई जब भोपाल की डॉ. गुंजन पांडे अपनी ही सगाई में समय पर पहुंचने के लिए संघर्ष करती दिखाई दीं, क्योंकि उनकी फ्लाइट आखिरी समय में रद्द कर दी गई.

डॉ. गुंजन पांडे, जो भोपाल से दिल्ली अपनी इंगेजमेंट के लिए रवाना हो रही थीं, एयरपोर्ट पर फंस गई हैं. उन्होंने बताया कि फ्लाइट कैंसिल होने के कारण वे तय समय पर दिल्ली नहीं पहुंच पाएंगी. उनकी सगाई की शॉपिंग, मेकअप आर्टिस्ट, तैयारियों और परिवार के कार्यक्रम पहले से प्लान थे. लेकिन अचानक हुई इस रद्दीकरण ने उनके लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है. उन्होंने कहा कि अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वे दिल्ली कैसे पहुंचें और बाकी तैयारियां कैसे पूरी होंगी.

अन्य यात्रियों की स्थिति और भी गंभीर

कई यात्रियों ने बताया कि उनकी फ्लाइट बिना किसी स्पष्ट कारण के कैंसिल कर दी गई और एयरलाइन ने कहा कि रिफंड 15 दिन बाद मिलेगा. एक यात्री ने बताया कि उन्हें तुरंत बेंगलुरु पहुंचना था लेकिन नई टिकट खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं. वहीं एक महिला यात्री ने नाराजगी जताते हुए कहा कि उन्हें बोर्डिंग मैसेज मिला था लेकिन एयरपोर्ट पहुंचने पर पता चला कि फ्लाइट रद्द हो चुकी है. यात्रियों ने एयरलाइन पर सही सूचना न देने और रिफंड को लेकर अस्पष्टता बनाए रखने का आरोप लगाया.

किराए का दबाव और विकल्पों की कमी बड़ी समस्या

फ्लाइट रद्द होने के बाद अब बाकी उड़ानों के टिकट कई गुना महंगे हो गए हैं. भोपाल से मुंबई जाने के लिए एयर इंडिया की टिकट का किराया ₹42,000 तक पहुंच गया है. यात्रियों ने कहा कि अचानक इतने भारी किराए पर टिकट लेना संभव नहीं है. लगातार कैंसिलेशन का असर यात्रियों की निजी, प्रोफेशनल और इमरजेंसी यात्राओं पर पड़ रहा है. लोगों का कहना है कि या तो एयरलाइंस पर्याप्त जानकारी नहीं दे रहीं या विकल्प न होने से यात्री मजबूरी में महंगी टिकट लेने को विवश हो रहे हैं.