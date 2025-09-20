Video: सड़क पर दो लड़कियों का हाईवोल्टेज ड्रामा, एक-दूसरे पर की थप्पड़ों की बरसात, नैनीताल का वीडियो वायरल
Viral Video: नैनीताल जिले के रामनगर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दो युवतियों के बीच भयंकर लड़ाई होती नजर आ रही है. दोनों एक-दूसरे को बीच सड़क पर पीट रही हैं. देखें वायरल वीडियो.
Uttarakhand News: उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर में एक मामूली बहस ने विकराल रूप धारण कर लिया. वायर हो रहे वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे दो युवतियों के बीच शुरू हुई तीखी तकरार देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई. इस खतरनाक लड़ाई की वजह से सड़क पर अफरा-तफरी मच गई. कई लोग इस भीषण लड़ाई का मोबाइल फोन में वीडियो रिकॉर्ड करने लगे, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.
क्या है पूरा मामला?
स्थानीय लोगों के मुताबिक, विवाद की शुरुआत एक छोटी-सी बात से शुरू हुई और देखते ही देखते ये बहस मारपीट में बदल गई. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दोनों एक-दूसरे के बाल खींच रही हैं. दोनों पहले तो एक-दूसरे पर तीखे शब्दों से हमला करती नजर आ रही है, लेकिन गुस्सा काबू से बाहर होते ही एक युवती ने दूसरी को जोरदार थप्पड़ मारा.
सड़क पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. कई लोग सिर्फ इस लड़ाई को देखते रहे, लेकिन कोई भी बीच-बचाव करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया. सड़क पर ट्रैफिक जाम होने जैसी स्थिति बन गई. दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था. दोनों ने एक-दूसरे पर थप्पड़ों की बरसात कर दी.
पुलिस मामले की जांच में जुटी
दोनों ही एक-दूसरे को बहुत बुरी तरह पीटती नजर आ रही हैं. हालांकि, अभी तक विवाद का सही कारण पता नहीं चल पाया है. मौके पर मौजूद लोगों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी. कुछ देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को रोकने लगी, लेकिन पुलिसकर्मी के रोकने के बाद भी दोनों में से कोई भी रुकने को तैयार नहीं.
थोड़ी देर बाद पुलिसकर्मी ने दोनों के बीच हो रही लड़ाई को रोका. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, लेकिन अभी तक दोनों में से किसी ने एफआईआर दर्ज नहीं करवाई है.
