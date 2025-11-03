हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशMP News: मदरसे से 19 लाख के नकली नोट बरामद, इमाम गिरफ्तार, जानें खंडवा के इस मामले की पूरी कहानी

MP News: मदरसे से 19 लाख के नकली नोट बरामद, इमाम गिरफ्तार, जानें खंडवा के इस मामले की पूरी कहानी

MP Crime News: खंडवा जिले में पुलिस ने एक मदरसे से 19 लाख रुपये से अधिक के नकली नोट बरामद किए. इमाम जुबेर अंसारी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब नकली नोटों के पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है.

By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 03 Nov 2025 07:35 AM (IST)
Preferred Sources

मध्यप्रदेश खंडवा में रविवार (2 नवंबर) को पुलिस ने एक मदरसे से 19 लाख रुपये से अधिक के नकली नोट बरामद किए. यह कार्रवाई जावर थाना क्षेत्र के ग्राम पैठिया में सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो के आधार पर की गई. पुलिस ने इमाम जुबेर अंसारी (33) को गिरफ्तार कर उसके कमरे से नकली नोटों के बंडल जब्त किए. यह मामला नकली नोटों के नेटवर्क से जुड़ा होने की आशंका के चलते गंभीर माना जा रहा है.

पुलिस कार्रवाई और बरामदगी

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) महेंद्र तारनेकर ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने तत्काल मदरसे में छापा मारा. तलाशी के दौरान इमाम जुबेर अंसारी के कमरे से बड़ी मात्रा में नकली नोट मिले. अब तक 19 लाख रुपये से अधिक की गिनती हो चुकी है और प्रक्रिया अभी भी जारी है. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है. एएसपी ने कहा कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

महाराष्ट्र से मिली बड़ी कड़ी

पुलिस सूत्रों के अनुसार, जुबेर अंसारी और उसके एक साथी को 31 अक्टूबर को महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव से गिरफ्तार किया गया था. उनके पास से 10 लाख रुपये के नकली नोट बरामद किए गए। दोनों आरोपी मध्यप्रदेश के बुरहानपुर जिले के निवासी बताए गए हैं और नकली नोट लेकर मालेगांव की ओर जा रहे थे. यह गिरफ्तारी खंडवा मामले की जड़ तक पहुंचने में अहम साबित हुई है.

जांच जारी, नेटवर्क की तलाश

खंडवा पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र पुलिस द्वारा दी गई सूचना के बाद खंडवा पुलिस टीम ने पौठिया गांव में छापेमारी की. तलाशी में इमाम के कमरे से नकली नोटों के बंडल बरामद हुए. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि नकली नोटों की यह सप्लाई चेन कहां से संचालित हो रही थी और इसमें और कौन-कौन शामिल है. मामले की जांच कई स्तरों पर की जा रही है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही नेटवर्क के बाकी सदस्यों तक पहुंच बनाई जाएगी.

Published at : 03 Nov 2025 07:35 AM (IST)
