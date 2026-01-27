1999 के कारगिल युद्ध के दौरान बॉलीवुड एक्टर नाना पाटेकर ने भारतीय सेना के साथ मिलकर काम या था. इस दौरान वो द्रास और दुर्गम मोर्चों पर तैनात रहे. आपको बता दें उन्हें प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के मानद पद से भी सम्मानित किया गया था.