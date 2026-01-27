एक्सप्लोरर
एक्टर बनने से पहले देश के 'बॉर्डर' पर जाबांजी दिखा चुके हैं ये सेलेब्स, लिस्ट में नाना पाटेकर से गूफी पेंटल शामिल
सनी देओल, वरुण धवन और अहान शेट्टी स्टारर बॉर्डर 2 जबसे रिलीज हुई है, इस फिल्म का क्रेज दर्शकों को सिर चढ़कर बोल रहा है. फिल्म में इन सनी से लेकर वरुण तक को बॉर्डर पर लड़ते हुए देखा जा रहा है.
बॉलीवुड और टीवी के कई सेलेब्स ने बेशक पर्दे पर सैनिक की भूमिका निभाई हो. लेकिन, कई कलाकार ऐसे हैं जो रियल लाइफ में बॉर्डर पर अपनी जाबांजी दिखा चुके हैं. इस लिस्ट में नाना पाटेकर से लेकर गूफी पेंटल तक शामिल हैं.
Published at : 27 Jan 2026 01:39 PM (IST)
नाना पाटेकर से लेकर गूफी पेंटल तक, देश के 'बॉर्डर' पर जाबांजी दिखा चुके हैं ये सेलेब्स
