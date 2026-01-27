हार्दिक पांड्या ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 10 साल, कहा - 'ये तो बस शुरुआत है'

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटहार्दिक पांड्या ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 10 साल, कहा - 'ये तो बस शुरुआत है'

भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 10 साल पूरे करने पर कहा है कि ये तो बस शुरुआत है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 27 Jan 2026 01:15 PM (IST)
भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 10 साल पूरे होने पर भावुक प्रतिक्रिया दी है. हार्दिक ने इसे अपने करियर की मंजिल नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत बताया है. उन्होंने कहा कि वह अब भी उस रास्ते पर चलना शुरू ही कर रहे हैं, जिसका सपना उन्होंने बचपन में देखा था.

इंस्टाग्राम पर शेयर किया इमोशनल पोस्ट

हार्दिक ने 26 जनवरी 2016 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड में वनडे डेब्यू किया था. गणतंत्र दिवस पर डेब्यू करना उनके लिए बेहद खास पल था. इंस्टाग्राम पर पोस्ट लिखते हुए हार्दिक ने कहा, “10 साल का सफर, और मैं 33 का हो चुका हूं. खेलना और देश की सेवा करना, दोनों ही मेरे लिए गर्व की बात हैं. आप सभी से मुझे जो प्यार मिला है, उसके लिए दिल से धन्यवाद. हर उस चीज के लिए शुक्रिया. भगवान का भी आभार, उन सभी मुश्किलों के लिए, जिन्होंने मुझे यहां तक पहुंचाया. उन मौकों के लिए जो इतने लोगों ने मुझ पर भरोसा करके दिए और उस जिंदगी को जीने के अवसर के लिए, जो मुझे मिली. इस साल ने मुझे सिखाया है कि यह तो बस शुरुआत है. मैं उस रास्ते पर अभी-अभी चलना शुरू कर रहा हूं, जिस पर मैं सच में चलना चाहता हूं.”

याद किया बचपन से लेकर आज तक का सफर

हार्दिक ने अपने बचपन की मेहनत को याद किया. उन्होंने बताया, "अगर मैं पीछे मुड़कर देखूं तो बड़ौदा का वही युवा हार्दिक याद आता है, जो खेलने के लिए कुछ मील ज्यादा दौड़ जाता था. एक बल्लेबाज, जो गेंदबाजों को नेट्स में ज्यादा गेंदें फेंकता था क्योंकि उन्हें बल्लेबाजी की प्रैक्टिस का मौका नहीं मिलता था. 19 साल की उम्र में ऑल-राउंडर बना, कभी पहचाना गया, कभी ठुकराया गया और फिर अपने देश के लिए खेलने का मौका मिला. यह मेरे जीवन की सबसे मूल्यवान जर्नी रही है." 

उन्होंने आगे लिखा, "भगवान ने मेरे लिए बड़े प्लान बनाए थे, जब उन्होंने मुझे 26 जनवरी के दिन डेब्यू करने का मौका दिया. इस खेल को खेलते-खेलते मैं एक इंसान से आदमी बना हूं, और इसी खेल के साथ बूढ़ा भी होऊंगा."

भारत की बड़ी जीतों में अहम भूमिका

हार्दिक पांड्या ने भारत की व्हाइट-बॉल क्रिकेट में कई बड़ी जीतों में योगदान दिया. उन्होंने 2024 में टी20 वर्ल्ड कप और 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में निर्णायक भूमिका निभाई. 2024 टी20 वर्ल्ड कप में हार्दिक ने छह पारियों में 144 रन बनाए और 11 विकेट लिए. फाइनल में उन्होंने आखिरी ओवर में डेविड मिलर का विकेट लेकर भारत की जीत पक्की की थी. 

करियर के आंकड़े

वनडे: 94 मैच, 1,904 रन (68 इनिंग्स), औसत 32.82, स्ट्राइक रेट 110.89, 11 फिफ्टी, बेस्ट स्कोर नाबाद 92, 91 विकेट (औसत 35.50)

टी20I: 127 मैच, 2,027 रन, औसत 28.54, स्ट्राइक रेट 143 प्लस, 7 फिफ्टी, बेस्ट स्कोर नाबाद 71

टेस्ट: 18 इनिंग्स, 532 रन, औसत 31.29, 1 शतक और 4 फिफ्टी, बेस्ट स्कोर 101, 17 विकेट (औसत 31.05), बेस्ट गेंदबाजी 5/28 

Published at : 27 Jan 2026 01:12 PM (IST)
HARDIK PANDYA CRICKET
