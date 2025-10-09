मध्यप्रदेश के धार जिले से पर्यावरण से खिलवाड़ करने का मामला सामने आया है, जिले के स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क पिपलिया सागोर क्षेत्र में देर रात अज्ञात टैंकरों ने नाले में जहरीला केमिकल छोड़ दिया. इसके बाद इलाके में असहनीय दुर्गंध से लोग परेशान हुए, वहीं नाले का पानी अचानक हरा पड़ गया और उसमें रहने वाले सैकड़ों मछलियों, मेंढकों और अन्य जीव-जंतुओं की मौत हो गई.

स्थानीय निवासी अनिल राठौर ने बताया कि सुबह जब वह खेत की ओर गए तो नाले से तेज बदबू आ रही थी. पास जाकर देखा तो पानी का रंग पूरी तरह बदल चुका था और उसमें बड़ी संख्या में मृत जीव-जंतु तैर रहे थे. यह दृश्य देखकर ग्रामीणों में भय और आक्रोश फैल गया.

रात के अंधेरे में नाले में खाली कर गए रासायनिक कचरा

ग्रामीणों का कहना है कि रात के अंधेरे में अज्ञात कंपनी के कई टैंकर आए और नाले में रासायनिक कचरा खाली कर चले गए. इससे न केवल नाले का पानी जहरीला हो गया, बल्कि आसपास के खेतों और भूजल स्रोतों पर भी गंभीर प्रदूषण का खतरा मंडरा रहा है.

स्थानीय लोगों ने की सख्त कार्रवाई की मांग

लोगों ने बताया कि यह पहली बार नहीं है इससे पहले भी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क के आसपास कई बार रासायनिक कचरा खुले में या नालों में डंप किया जा चुका है, लेकिन अब तक जिम्मेदार उद्योगों और प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है. ग्रामीणों ने मांग की है कि प्रशासन ऐसे अपराधियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करे, ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह से पर्यावरण के साथ खिलवाड़ न कर सके.

पीसीबी की टीम ने सैंपल लेकर शुरू की जांच

घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम मौके पर पहुंची और सैंपल लेकर जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि पानी के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं और दोषी पाए जाने पर संबंधित उद्योगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.