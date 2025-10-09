इंदौर के विजय नगर थाना क्षेत्र में बुधवार (8 अक्टूबर) देर रात जन्मदिन की पार्टी का जश्न मातम में बदल गया. स्कीम नंबर 54 स्थित वाइन शॉप के पास एक अवैध अहाते में शराब पार्टी चल रही थी, तभी वहां मौजूद 19 साल के पार्थ दीवान की कुछ युवकों से कहासुनी हो गई. मामूली विवाद ने कुछ ही मिनटों में खूनी रूप ले लिया और तीन से चार युवकों ने मिलकर पार्थ पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए. जिससे उसकी मौत हो गई.

CCTV में कैद हुई वारदात

वारदात इतनी अचानक हुई कि कोई बीच-बचाव भी नहीं कर सका. बताया जा रहा है कि पार्थ खुद को बचाने के लिए करीब 50 मीटर तक भागा, लेकिन हमलावरों ने पीछा करके उसे घेर लिया और बेरहमी से चाकू से गोद डाला.

पूरी घटना पास में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है. फुटेज में तीन से चार युवक पार्थ को घेरकर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं. हमले के बाद आरोपी एक्टिवा से मौके से फरार हो गए.

जन्मदिन की पार्टी में हुआ था विवाद

पुलिस के मुताबिक पार्थ अपने दोस्त चिराग की बर्थडे पार्टी में शामिल हुआ था. पार्टी वाइन शॉप के बाहर अवैध अहाते में चल रही थी, जहां सभी शराब पी रहे थे. इसी दौरान बाहर निकलते समय किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ. बताया जा रहा है कि विवाद पुराना था और उसी रंजिश में हमला किया गया.

मृतक के भाई प्रतीक दीवान ने बताया कि पार्थ चिराग के जन्मदिन पर गया था. वहां कुछ दोस्तों से पुरानी बात को लेकर कहासुनी हुई थी. सभी लोग वहां से चले गए, लेकिन कुछ देर बाद तीन-चार युवक वापस आए और पार्थ को अकेला देखकर हमला कर दिया. प्रतीक का कहना है कि अगर पुलिस ने इलाके में अवैध अहाते पर कार्रवाई की होती तो यह घटना नहीं होती.

घटना की जानकारी मिलते ही विजय नगर पुलिस मौके पर पहुंची. थाना प्रभारी चंद्रकांत पटेल ने बताया कि रात करीब 11 बजे वाइन शॉप के पास झगड़े की सूचना मिली थी.

पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो पता चला कि 19 वर्षीय पार्थ दीवान को चाकू से घायल किया गया है. परिजनों ने उसे राजश्री अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

फिलहाल पुलिस ने 6 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जिनमें पार्थ का एक दोस्त भी शामिल है. पुलिस का कहना है कि यह हत्या आपसी विवाद के चलते हुई लगती है. CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं, जिसमें तीन युवक सफेद कार से जाते हुए नजर आए हैं. पुलिस सभी आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है.