'छोटे कस्बों में भी है प्रतिभा', धार जिले के मुकुंद आगीवाल बने CA टॉपर, पिता हैं स्टेशनरी व्यवसायी
मध्य प्रदेश के धार जिले के छोटे से कस्बे धामनोद के होनहार युवा मुकुंद आगीवाल ने चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) की अखिल भारतीय परीक्षा में पहला स्थान हासिल कर इतिहास रच दिया है. उन्होंने 83.33 फीसदी नंबर हासिल किए. मुकुंद ने न केवल अपने परिवार, बल्कि पूरे धार जिले और मध्य प्रदेश का नाम देशभर में रोशन किया है.
धामनोद के स्टेशनरी व्यवसायी पवन आगीवाल के बेटे मुकुंद की यह उपलब्धि पूरे नगर के लिए गर्व का क्षण है. परीक्षा परिणाम घोषित होते ही परिजनों की आंखें खुशी से नम हो गईं. घर पर बधाइयों का तांता लग गया. रिश्तेदारों, शिक्षकों और नगरवासियों ने मुकुंद को फूलों से लाद दिया.
'पिता का सपना किया पूरा'
मुकुंद आगीवाल ने बताया कि उनके पिता का सपना था कि बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट बने. उन्होंने उस सपने को साकार करने के लिए दिन-रात मेहनत की. पहले सीए इंटर परीक्षा में उन्होंने ऑल इंडिया 24वीं रैंक प्राप्त की थी और अब फाइनल परीक्षा में देश में प्रथम स्थान हासिल कर दिखाया कि मेहनत और लगन से कुछ भी संभव है.
'सिर्फ बड़े शहरों में नहीं, छोटे कस्बों में भी होती है प्रतिभा'
टॉप करने के बाद मुकुंद आगीवाल ने कहा कि प्रतिभा केवल बड़े शहरों में नहीं, छोटे कस्बों में भी होती है. अगर लक्ष्य स्पष्ट हो और मन लगाकर मेहनत की जाए, तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है. उन्होंने कहा कि वे आगे चलकर पहले अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं और फिर अपने ही शहर धामनोद में नई दिशा में कार्य शुरू करना चाहते हैं.
मुकुंद ने 10वीं और 12वीं में भी किया था टॉप
बता दें कि मुकुंद ने अपनी प्राथमिक शिक्षा गुरुकुल स्कूल धामनोद से प्राप्त की थी. 10वीं में 95% और 12वीं में 96% अंकों के साथ वे हमेशा टॉपर रहे. उनकी इस उपलब्धि पर पूरे धामनोद नगर में खुशी की लहर दौड़ गई है.
