हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशदिल्ली धमाका: NIA जांच की आंच मध्य प्रदेश के महू तक, जवाद सिद्दीकी पर शक

दिल्ली धमाका: NIA जांच की आंच मध्य प्रदेश के महू तक, जवाद सिद्दीकी पर शक

Delhi Blast: दिल्ली धमाके की NIA जांच में महू कनेक्शन सामने आया है. इंदौर पुलिस अलफलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी के पुराने रिकॉर्ड खंगाल रही है, क्योंकि उसका नाम दिल्ली धमाके में आया है.

By : अंबुज पांडेय | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 13 Nov 2025 04:39 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में हुए भीषण धमाके की जांच की आंच अब मध्य प्रदेश के महू तक पहुंचती दिख रही है. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा की जा रही इस जांच के संबंध में, इंदौर ग्रामीण पुलिस भी सक्रिय हो गई है और एक संदिग्ध व्यक्ति के पुराने रिकॉर्ड खंगाल रही है.

मामला महू में स्थित अलफलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी से जुड़ा है. दिल्ली धमाके में उसका नाम सामने आने के बाद इंदौर पुलिस ने उसके पुराने रिकॉर्ड की जांच शुरू कर दी है.

क्या है महू कनेक्शन?

पुलिस सूत्रों के अनुसार, जवाद सिद्दीकी मूल रूप से महू का रहने वाला है. हालांकि, बताया जा रहा है कि उसका परिवार लगभग 25 साल पहले ही महू छोड़कर जा चुका है. पुलिस को जांच में यह भी पता चला है कि जवाद के भाई पर महू में धोखाधड़ी का एक पुराना मामला दर्ज है.

फिलहाल, इंदौर पुलिस इस मामले में जवाद और उसके परिवार से जुड़े सभी पुराने रिकॉर्ड खंगाल रही है. स्थानीय खुफिया विभाग को भी सक्रिय कर दिया गया है. पुलिस जवाद और उसके परिवार के पुराने ठिकानों और परिचितों से पूछताछ कर सकती है, ताकि उसके महू कनेक्शन को और स्पष्ट किया जा सके.

'कोई पुष्टि नहीं हुई'

इस हाई-प्रोफाइल मामले में इंदौर ग्रामीण पुलिस बेहद सावधानी बरत रही है. ग्रामीण एसपी यांगचेन डोलकर भूटिया ने स्पष्ट किया है कि पुलिस ने केवल जांच की बात कही है, लेकिन दिल्ली ब्लास्ट से किसी भी तरह के सीधे कनेक्शन की कोई पुष्टि नहीं की है.

एसपी भूटिया ने कहा कि यह बात केवल "सोशल हैंडल" (सोशल मीडिया) से ही सामने आई है, जिसके आधार पर एहतियातन जांच की जा रही है. उनके अनुसार, अब तक जवाद सिद्दीकी के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत हाथ नहीं लगा है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यदि दिल्ली धमाके से कोई ठोस तार जुड़ता है, तभी आगे के सबूत जुटाए जाएंगे.

और पढ़ें

About the author अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
Read
Published at : 13 Nov 2025 04:31 PM (IST)
Tags :
Delhi Blast Indore News MP News Delhi Blast News Red Fort Blast
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
दिल्ली धमाके के बाद बौखलाया पाकिस्तान, ख्वाजा आसिफ बोले - 'भारत-अफगानिस्तान से जंग...'
दिल्ली धमाके के बाद बौखलाया पाकिस्तान, ख्वाजा आसिफ बोले - 'भारत-अफगानिस्तान से जंग...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बाराबंकी की पटाखा फैक्ट्री में धमाका, दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत
बाराबंकी की पटाखा फैक्ट्री में धमाका, दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत
इंडिया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
दिल्ली NCR
डॉ. मुजम्मिल की डायरी से खुला काला राज, कोड वर्ड में लिखा था आतंक का प्लान! 25 और नाम आए सामने
डॉ. मुजम्मिल की डायरी से खुला काला राज, कोड वर्ड में लिखा था आतंक का प्लान! 25 और नाम आए सामने
Advertisement

वीडियोज

Delhi Red Fort Blast: चेहरे पर काला मास्क लगाए कैमरे में कैद हुआ आतंकी उमर | Badarpur Border
Bihar Election 2025 : मतदान के बाद भी वोट चोरी के आरोप राजनीति या एक गंभीर हकीकत!
Delhi Red Fort Blast: कार धमाके के आरोपी उमर की एक और एक्सक्लूसिव वीडियो आई सामने |Terror Alert
Delhi Red Fort Blast: डॉक्टरों वाला 'आतंकी मॉड्यूल' में आखिर कितने लोग शामिल? |Terror Alert
IPO Alert: Fujiyama Power Systems Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
दिल्ली धमाके के बाद बौखलाया पाकिस्तान, ख्वाजा आसिफ बोले - 'भारत-अफगानिस्तान से जंग...'
दिल्ली धमाके के बाद बौखलाया पाकिस्तान, ख्वाजा आसिफ बोले - 'भारत-अफगानिस्तान से जंग...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बाराबंकी की पटाखा फैक्ट्री में धमाका, दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत
बाराबंकी की पटाखा फैक्ट्री में धमाका, दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत
इंडिया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
दिल्ली NCR
डॉ. मुजम्मिल की डायरी से खुला काला राज, कोड वर्ड में लिखा था आतंक का प्लान! 25 और नाम आए सामने
डॉ. मुजम्मिल की डायरी से खुला काला राज, कोड वर्ड में लिखा था आतंक का प्लान! 25 और नाम आए सामने
न्यूज़
Explained: क्या है व्हाइट कॉलर मॉड्यूल? अब फिदायीन डॉक्टरों से खौफ! दिल्ली धमाके की पूरी कहानी समझिए
Explained: क्या है व्हाइट कॉलर मॉड्यूल? अब फिदायीन डॉक्टरों से खौफ! दिल्ली धमाके की पूरी कहानी समझिए
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
बॉलीवुड
Upcoming Comedy Films: 'मस्ती 4' से लेकर 'किस किसको प्यार दूं 2' तक, लगने वाला है कॉमेडी का तड़का जानिए कब होंगी रिलीज
'मस्ती 4' से लेकर 'किस किसको प्यार दूं 2' तक, लगने वाला है कॉमेडी का तड़का जानिए कब होंगी रिलीज
ट्रेंडिंग
Video: आप भी डलवाते हैं 99, 110-210 का पेट्रोल? पंप कर्मचारी ने बताए फ्यूल चेक करने के आसान तरीके
Video: आप भी डलवाते हैं 99, 110-210 का पेट्रोल? पंप कर्मचारी ने बताए फ्यूल चेक करने के आसान तरीके
ENT LIVE
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
Embed widget