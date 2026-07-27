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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशदतिया में कांग्रेस को बड़ा झटका, अब इस नेता ने छोड़ा पद

दतिया में कांग्रेस को बड़ा झटका, अब इस नेता ने छोड़ा पद

Datia Congress: दतिया में किसान कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देकर अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है. उन्होंने संगठन के प्रति निष्ठा जताई है.

Written By : भानु प्रकाश शर्मा, दतिया |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 27 Jul 2026 11:34 AM (IST)
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मध्य प्रदेश के दतिया जिले में किसान कांग्रेस को उपचुनाव के बीच बड़ा राजनीतिक झटका लगा है. किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को संबोधित पत्र में व्यक्तिगत कारणों और संगठन में उनके कार्यों का उचित मूल्यांकन नहीं होने को इस्तीफे की प्रमुख वजह बताया है.

26 जुलाई 2026 को लिखे गए अपने त्यागपत्र में देवेंद्र सिंह यादव ने कहा कि उन्होंने किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के रूप में रहते हुए किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने और संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य किया. इसके बावजूद उनके प्रयासों का कभी उचित मूल्यांकन नहीं किया गया.

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'काम में लगातार कमियां निकाली जा रही हैं'

उन्होंने पत्र में लिखा कि उनके कार्यों में लगातार कमियां निकाली जाती रहीं, जिससे उनका मनोबल प्रभावित हुआ. इसी कारण वह मानसिक रूप से आहत हैं और संगठन को न्यायपूर्वक समय नहीं दे पा रहे हैं. इन परिस्थितियों में उन्होंने स्वेच्छा से जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का निर्णय लिया है.

हालांकि, देवेंद्र सिंह यादव ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि उनका कांग्रेस पार्टी और किसान कांग्रेस की विचारधारा पर पूरा विश्वास है. उन्होंने कहा कि वह भविष्य में भी एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में संगठन के लिए काम करते रहेंगे.
अपने त्यागपत्र में उन्होंने प्रदेश नेतृत्व से अनुरोध किया है कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर उन्हें जिला अध्यक्ष के दायित्व से मुक्त किया जाए.

नए अध्यक्ष की नियुक्ति पर जल्द फैसला

फिलहाल, किसान कांग्रेस या कांग्रेस संगठन की ओर से देवेंद्र सिंह यादव के इस्तीफे को लेकर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. अगर इस्तीफा स्वीकार किया जाता है, तो दतिया जिला किसान कांग्रेस के नए अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर संगठन जल्द निर्णय ले सकता है.

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About the author भानु प्रकाश शर्मा, दतिया

भानु प्रकाश शर्मा मध्य प्रदेश के दतिया की खबरों पर नजर रखते हैं. सामाजिक, राजनीतिक और क्राइम की खबरों पर खास पकड़ है.
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Published at : 27 Jul 2026 11:34 AM (IST)
Tags :
MP News Datia News CONGRESS
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