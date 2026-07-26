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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेश'इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं थी...', धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बोले कैलाश विजयवर्गीय

'इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं थी...', धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बोले कैलाश विजयवर्गीय

Dharmendra Pradhan Resignation: जंतर-मंतर पर चले विरोध प्रदर्शन के बीच धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया. इस पर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा दावा किया है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 26 Jul 2026 07:32 AM (IST)
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जंतर-मंतर पर चले विरोध प्रदर्शन के बीच धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार (25 जुलाई) को अपने पद से इस्तीफा दे दिया. इस पर पक्ष-विपक्ष की तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. इसी बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, "इस विरोध प्रदर्शन में उनकी क्या भूमिका थी? बच्चे विरोध कर रहे थे और कांग्रेस ने उनके पीछे खड़े हो गई. इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं थी बस खड़े थे. छात्रों से कहा कि तुम लट्ठ खाओ हमारे तुम्हारे पीछे खड़े हैं. किसी कांग्रेसी ने डंडा खाया."

बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, "बंगाल चुनावों के बाद विपक्ष पूरी तरह निराश था, और उस निराशा के क्षण में उन्हें कॉकरोच जनता पार्टी में आशा की किरण दिखाई दी. मैं धर्मेंद्र प्रधान की तारीफ करूंगा. उन्हें जो भी काम सौंपा जाता है, वे उसे पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ करते हैं.

कैलाश विजयवर्गीय ने इस्तीफे पर किया बड़ा खुलासा

कैलाश विजयवर्गीय ने इस्तीफे पर बड़ा खुलासा किया है. आंदोलन के पहले दिन से ही उन्होंने पार्टी अध्यक्ष से कहा था, "अगर आपको लगता है कि मुझे इस्तीफा देना चाहिए, तो मैं दे दूंगा.' पार्टी अध्यक्ष ने इनकार कर दिया."

उन्होंने आगे कहा, "लेकिन जब परिस्थितियां ऐसी हो गईं कि पार्टी ने फैसला किया कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, तो उन्होंने पलक झपकते ही ऐसा कर दिया. यही एक अच्छे पार्टी कार्यकर्ता की पहचान है. उनके इस्तीफे ने उन सभी विदेशी ताकतों की योजनाओं का अंत कर दिया है जो देश में हिंसा भड़काना चाहती थीं.

धर्मेंद्र के इस्तीफे को लेकर विजयवर्गीय का बयान

कैलाश विजयवर्गीय ने कहा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उन सब विदेशी ताकतों को जो देश में बांग्लादेश, श्रीलंका की तरह हिंसा कराना चाहते थे उनके मंसूबे खत्म हो गए. इसलिए मैं मानता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान ने जो काम किया है उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं.

बता दें कि नीट पेपर लीक के मुद्दे पर कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा पिछले एक महीने से ज्यादा से जंतर-मंतर पर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही थी. जिसे सरकार ने शनिवार को मान लिया है. साथ ही सरकार ने आश्वासन भी दिया.

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 26 Jul 2026 07:31 AM (IST)
Tags :
Dharmendra Pradhan कैलाश विजयवर्गीय MP News NEET Paper Leak Dharmendra Pradhan Resignation
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