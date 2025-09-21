CM मोहन यादव का भोपाल के चौक बाजार में GST प्रचार अभियान, व्यापारियों से करेंगे संवाद
Mohan Yadav News: मुख्यमंत्री मोहन यादव भोपाल के चौक बाजार में जीएसटी प्रचार अभियान में भाग लेंगे. वे भवानी मंदिर में पूजा करेंगे, व्यापारियों से मिलेंगे, और जीएसटी रेजोल्यूशन वितरित करेंगे.
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सोमवार (22 सितंबर को) भोपाल के ऐतिहासिक 'चौक बाजार में' नेक्स्ट् जेनरेशन जीएसटी के प्रचार अभियान में शामिल होंगे. कार्यक्रम का शुभारंभ दोपहर 2:30 बजे भवानी मंदिर, सोमवारा चौक पर होगा, जहां मुख्यमंत्री डॉ. यादव के जीएसटी प्रचार अभियान का स्वागत किया जाएगा. मुख्यमंत्री डॉ. यादव शारदीय नवरात्र की घट स्थापना अवसर पर यहां कर्फ्यू वाली माता मंदिर में दर्शन-पूजन कर शुभाशीष प्राप्त करेंगे.
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सोमवार को चौक बाजार में करेंगे व्यापारियों से संवाद— Jansampark MP (@JansamparkMP) September 21, 2025
---
जीएसटी की दरों में कटौती के बारे में व्यापारियों को देंगे जानकारी
---
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सोमवार (22 सितंबर) को भोपाल के ऐतिहासिक 'चौक बाजार' में नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी के प्रचार अभियान में… pic.twitter.com/1fXjkHqeg5
इसके बाद मुख्यमंत्री डॉ. यादव चौक बाजार में ही पुलिस चौकी से दीपाली साड़ी प्रतिष्ठान तक पैदल भ्रमण करेंगे. इस दौरान मुख्यमंत्री बाजार में खरीददारी करने आये ग्राहकों और व्यापारियों से जीएसटी के बारे में चर्चा करेंगे. मुख्यमंत्री डॉ. यादव व्यापारियों को जीएसटी रेजोल्यूशन की प्रतियां वितरित करेंगे और व्यापारियों को समझाइश देकर जीएसटी को लेकर उनकी जिज्ञासाओं का समाधान भी करेंगे.
डिजिटल पेमेंट प्रणाली अपनाने का देंगे संदेश
मुख्यमंत्री डॉ. यादव प्रचार अभियान के दौरान स्मृदेशी हैंडलूम्स और खादी कपड़े से बने परिधानों की खरीददारी करेंगे. साथ ही विभिन्न भुगतान माध्यमों के बारे में जानकारी देकर आमजन को डिजिटल पेमेंट प्रणाली अपनाने का संदेश भी देंगे.
300 प्रतिनिधियों से रूबरू होकर करेंगे संवाद
मुख्यमंत्री डॉ. यादव अपरान्ह 3 बजे मोतीलाल मनूलाल धर्मशाला पहुंचेंगे, जहां वे व्यापारिक, वाणिज्यिक एवं सामाजिक संगठनों के करीब 300 प्रतिनिधियों से रूबरू होकर संवाद करेंगे. संवाद के दौरान केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी की दरों में कटौती किए जाने से क्रेता-विक्रेता को होने वाले लाभों की जानकारी दी जायेगी.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL