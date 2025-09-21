MP News: गरबा में गैर हिंदुओं की एंट्री नहीं? प्रवेश के लिए 'कंप्यूटर बाबा' ने रख दी ये शर्त

विश्व हिंदू परिषद (VHP) की ओर से गरबा आयोजनों में सिर्फ हिंदुओं के प्रवेश को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है. गैर-हिंदुओं को गरबा पंडालों से दूर रखने की बात कही गई है. इस बीच षटदर्शन संत समिति के अध्यक्ष कंप्यूटर बाबा ने भी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं गरबा में सिर्फ वे लोग आएं जो 9 दिनों तक माता का उपवास रखते हैं, उन्हें अपनी बहनों के साथ आना चाहिए. कंप्यूटर बाबा ने गरबा में अश्लीलता के सवाल पर भी अपनी बात रखी.

मध्य प्रदेश के गुना में मीडिया से बातचीत में षटदर्शन संत समिति के अध्यक्ष कंप्यूटर बाबा ने कहा, ''हमने पहले भी बोला था कि हमारे सनातनी जो हैं, हमलोग बराबर चाहते हैं कि वो गरबा में सभी आएं लेकिन वो आएं जो नौ दिन उपवास रहें. अपनी बहनों के साथ आएं और गाय के प्रति आस्था रखें. ऐसे लोग जिनकी संस्कृति है, ऐसा न हो कि किसी प्रकार की उदंडता करने वाले हों.''

#WATCH | Guna, Madhya Pradesh: On VHP reportedly issuing ‘Hindus-only’ advisory for garba events, Computer Baba, President of Shatdarshan Saint Committee, says, "We want everyone to come to Garba, but only those who observe a fast for 9 days should come with their sisters and… pic.twitter.com/snZya3ToC4 — ANI (@ANI) September 21, 2025

'माता का उपवास 9 दिन रखिए तो गरबा में आइएगा'

उन्होंने कहा, ''सनातन की हमारी संस्कृति है, उसमें ऐसा नहीं है कि कोई भी आ जाए. बाकी दूसरे के लिए इसलिए वर्जित है क्योंकि गौ, संस्कृति और माता के प्रति उनकी आस्था नहीं है. माता का उपवास 9 दिन रखिए तो आइएगा. हमारे सनातन के नियम का पालन करना पड़ेगा, तभी आपको एंट्री मिलेगी.''

गरबा में अश्लीलता बर्दाश्त नहीं- कंप्यूटर बाबा

गरबा में अश्लीलता के सवाल पर कंप्यूटर बाबा ने साफ तौर से कहा, ''किसी भी प्रकार की अश्लीलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी. अगर ऐसा कोई करता हुआ पाया जाएगा तो मैं मध्य प्रदेश सरकार से चाहूंगा कि कड़े कानून और नियम बनाकर तुरंत ऐसे लोगों को बाहर किया जाए.''

बता दें कि नवरात्रि को लेकर देशभर तैयारियां की जा रही हैं. इस बार शारदीय नवरात्र 22 सितंबर से शुरू हो रहा है. इस दौरान मां दुर्गा के 9 अलग-अलग रूपों की पूजा की जाती है. कई जगहों पर गरबा खेलने की परंपरा है.