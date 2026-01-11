मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शनिवार (10 जनवरी) को सागर जिले के खुरई के दौरे पर पहुंचे. यह दौरा सिर्फ सरकारी कार्यक्रम तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूर्व मंत्री और खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह के शक्ति प्रदर्शन किया. मुख्यमंत्री के स्वागत में निकाला गया करीब 6 किलोमीटर लंबा मेगा रोड शो, भारी भीड़ और भव्य आयोजन पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गया. राजनीतिक गलियारों में इसे भूपेंद्र सिंह की सियासी ताकत दिखाने वाला कार्यक्रम माना जा रहा है.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव हेलीपैड से सुसज्जित रथ पर सवार होकर खुरई के प्रमुख मार्गों से गुजरे. पूरे रास्ते में दस से अधिक स्थानों पर जेसीबी मशीनों पर चढ़े लोगों ने पुष्पवर्षा की.

बुंदेलखंड की लोक परंपराओं से सजी यह यात्रा किसी उत्सव से कम नहीं दिखी. मालथौन क्षेत्र के ढपला-रमतूला लोकनृत्य दल, डमरू दल, दुलदुल घोड़ी, बधाई और पारंपरिक नृत्य दलों ने माहौल को रंगीन बना दिया.

करीब 6 किलोमीटर तक चले रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री पर लगातार फूलों की बारिश होती रही. रथ पर मुख्यमंत्री के साथ एक मंच पर आमतौर पर विरोधी माने जाने वाले पूर्व गृहमंत्री भूपेंद्र सिंह और मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी सवार दिखे. पूरे रास्ते 'भूपेंद्र भैया जिंदाबाद' और 'मोहन यादव जिंदाबाद' के नारे गूंजते रहे.

150 से ज्यादा स्वागत मंच बने

रोड शो के दौरान लगभग 150 से अधिक स्वागत मंच बनाए गए थे. कहीं बेटियों ने नृत्य किया, कहीं योग और मलखंभ के प्रदर्शन हुए, तो कहीं शेर नृत्य ने लोगों का ध्यान खींचा. जगह-जगह आरती उतारी गई, रंगोलियां बनाई गईं और फूलों से सजे स्वागत द्वार खड़े किए गए. पूरे शहर में ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा त्योहार मनाया जा रहा हो.

‘हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो…’ के नारों से गूंजा मंच

आमसभा के मंच पर भी माहौल पूरी तरह राजनीतिक रंग में रंगा दिखा. भूपेंद्र सिंह के समर्थकों ने “हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, मोहन यादव जैसा हो”, “मुख्यमंत्री आगे बढ़ो- हम तुम्हारे साथ हैं”, “मुख्यमंत्री जी राज करो- हम तुम्हारे साथ हैं” जैसे नारे लगाए. इसे लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा रही कि भूपेंद्र सिंह ने अपने राजनीतिक ग्राफ को मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर शक्ति प्रदर्शन किया है.

फूलों की होली, दीवाली जैसा स्वागत

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अभूतपूर्व स्वागत पर खुशी जताते हुए कहा कि खुरई की जनता ने फूलों से होली और दीवाली दोनों मना दीं. उन्होंने कहा, “ऐसा स्वागत हुआ है कि मैं दंग रह गया हूं. मन कर रहा है कि सब कुछ भूलकर यहीं रह जाऊं.”

मुख्यमंत्री ने आमसभा को संबोधित करते हुए खुरई विधानसभा क्षेत्र के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा के विकास कार्यों की घोषणाएं कीं, जिस पर जनता ने तालियों से स्वागत किया.

खुरई को मिली 1000 करोड़ से ज्यादा की सौगात

मुख्यमंत्री द्वारा की गई प्रमुख घोषणाओं में राहतगढ़-खुरई-खिमलासा चार लेन मार्ग के सुदृढ़ीकरण के लिए 500 करोड़ रुपये की स्वीकृति, 429 करोड़ रुपये की लागत से बीना नदी परियोजना के लंबित कार्यों को पूरा कराने की घोषणा, उल्दन बांध परियोजना को 2026 तक पूरा करने के लिए बजट उपलब्ध कराने का आश्वासन शामिल रहा.

इसके अलावा खुरई कृषि महाविद्यालय के भवन और छात्रावास निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपये की स्वीकृति, खुरई में नया आईटीआई खोलने, नेचुरल एथलेटिक्स ट्रैक और मालथौन में मल्टी परपज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की घोषणा भी की गई. रजवांस में 132 केवी विद्युत उपकेंद्र की स्थापना की बात भी कही गई.

बुंदेलखंड के विकास पर बोले मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्रियों शिवराज सिंह चौहान, स्वर्गीय बाबूलाल गौर और उमा भारती ने बुंदेलखंड के विकास में अहम भूमिका निभाई है. उन्होंने कहा कि अब उनकी सरकार का बुंदेलखंड से अटूट रिश्ता बन गया है और विकास के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी.

उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने बुंदेलाओं की वीरता को नहीं समझा, जिसका उसे खामियाजा भुगतना पड़ा. केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना कांग्रेस के समय में भी हो सकती थी, लेकिन उन्होंने गंभीर प्रयास नहीं किए.

लाड़ली बहना योजना और नई योजनाओं का जिक्र

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जो कहती है, वह करके दिखाती है. लाड़ली बहना योजना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है. कांग्रेस कहती थी कि योजना बंद हो जाएगी, लेकिन आज बहनों को 1500 रुपये प्रतिमाह मिल रहे हैं. उन्होंने ‘एक बगिया मां के नाम’ योजना, दूध उत्पादन बढ़ाने और किसानों, युवाओं व महिलाओं को आगे बढ़ाने की योजनाओं की भी जानकारी दी.

गोविंद राजपूत और भूपेंद्र सिंह का वीडियो हुआ वायरल

कार्यक्रम के दौरान एक दिलचस्प घटनाक्रम भी सामने आया. समय की कमी के चलते भूपेंद्र सिंह ने सांसद लता वानखेड़े के बाद सीधे मुख्यमंत्री को बोलने के लिए बुला लिया. लेकिन मुख्यमंत्री ने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को इशारा किया.

इसी बीच गोविंद राजपूत पीछे से आए, भूपेंद्र सिंह का कंधा थपथपाया और बोलना शुरू कर दिया. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. लोग इसे दोनों नेताओं के बीच सियासी रिश्तों से जोड़कर देख रहे हैं.

पहली बार एक मंच पर दिखे सभी विधायक और सांसद

डॉ. मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद यह पहला मौका रहा, जब सागर जिले के आठों विधायक और सांसद एक साथ मंच पर नजर आए. भूपेंद्र सिंह के निजी अनुरोध पर सभी नेता मंच पर पहुंचे. मंच पर सांसद लता वानखेड़े, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, पं. गोपाल भार्गव, बृजबिहारी पटैरिया, शैलेंद्र जैन, प्रदीप लारिया, वीरेंद्र सिंह लोधी, निर्मला सप्रे समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे.