साहब! 2 घंटे की मोहलत दे दो, थाने में गिड़गिड़ाई दुल्हन, दूल्हे को मंडप से उठा ले गई थी पुलिस

Bhopal Crime News: मध्य प्रदेश के भोपाल में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जिसमें पुलिस ने शादी समारोह के बीच ही एक गैंगस्टर दूल्हे को गिरफ्तार कर लिया. कुछ घंटे बाद दुल्हन, जो अभी शादी के लिबास में थी, पुलिस स्टेशन पहुंची और एक ऐसा अनुरोध किया, जिसने वहां मौजूद लोगों को हैरान कर दिया.

सीता नाम की दुल्हन, जो शादी के लिबास में रो रही थी, ने कहा, “अरे, मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा. इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे उसके अपराधों के बारे में कुछ नहीं पता. लेकिन, सभी रिश्तेदार इंतजार कर रहे हैं. हल्दी सहित कई रस्में हो चुकी हैं. कृपया मेरे मंगेतर आकाश को कम से कम दो घंटे के लिए रिहा करें. हमारी शादी में मदद करें.”

जब पुलिस ने इसे असंभव बताया, तो दुल्हन ने यह भी अनुरोध किया कि उसे बाकी शादी की रस्में पुलिस स्टेशन में पूरी करने की अनुमति दी जाए. हालांकि पुलिस ने यह भी मानने से इंकार कर दिया.

आकाश की शादी के मंडप में गिरफ्तार

पुलिस ने बुधवार दोपहर को आकाश की शादी के मंडप में जाकर उसे गिरफ्तार किया. इस दौरान राजमजी ठाकुर, अभिषेक उपाध्याय, अभिषेक मीना, नीरज कांगे और अमित ओसवाल को भी गिरफ्तार किया गया. सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया.

पुलिस जांच में यह भी पता चला कि आकाश और सीमा पिछले 6 साल से प्यार में हैं और दोनों एक ही इलाके में रहते हैं. हालांकि आकाश की गिरफ्तारी ने शादी को पूरी तरह प्रभावित कर दिया, लेकिन पुलिस का कहना है कि कानून की कार्यवाही किसी के लिए नहीं टली जा सकती.

आपराधिक पृष्ठभूमि क्या है?

दूल्हे आकाश नीलकंठ पर पहले से ही कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. पुलिस ने बताया कि आकाश का गिरोह, जिसे “इल्लीगल गैंग” कहा जाता है, 2018 से भोपाल में सक्रिय है. इस गिरोह में वाजपेयी नगर के 50 से अधिक युवा शामिल हैं, जो अपने टैटू के माध्यम से गिरोह के प्रति वफादारी दिखाते हैं.

आकाश सिर्फ एक साधारण अपराधी नहीं है. उस पर हत्या समेत कुल 31 मामले दर्ज हैं. वह भाजपा नेता की हत्या के मामले में भी मुख्य आरोपी रहा है और 18 महीने जेल में रहने के बाद 4 महीने पहले जमानत पर रिहा हुआ था. इसके अलावा वह एक साधु के अपहरण और फिरौती मांगने के आरोप में भी गिरफ्तार हो चुका है.