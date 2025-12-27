हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशवीर बाल दिवस पर CM मोहन यादव का ऐलान, सिख वीरों के योगदान की कहानी पढ़ेंगे छात्र

वीर बाल दिवस पर CM मोहन यादव का ऐलान, सिख वीरों के योगदान की कहानी पढ़ेंगे छात्र

CM Mohan Yadav News: मुख्यमंत्री मोहन यादव शनिवार (27 दिसंबर) को वीर बाल दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने सिख वीरों के बलिदान को लेकर बड़ा ऐलान किया.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 27 Dec 2025 11:14 PM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वीर बाल दिवस के मौके पर बड़ा ऐलान किया. उन्होंने सिख वीरों के बलिदान की कहानी को पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए कहा है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रथम गुरु गुरुनानक देव से लेकर 10वें गुरु तक सिख धर्म के सभी गुरु महाराज और उनके परिवारों ने देश की रक्षा के लिए कुर्बानियां दीं. भारतीय इतिहास में सिख वीरों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है. वीर बाल दिवस, 10वें सिख गुरु, गुरु गोविंद सिंह के छोटे बेटों की असाधारण वीरता और शहादत की याद दिलाता है. 

साहिबजादा फतेह सिंह और जोरावर सिंह की शहादत पर हर वर्ष वीर बाल दिवस मनाने की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने की. बहुत छोटी उम्र में साहिबजादों ने अन्याय के सामने झुकने से इनकार कर दिया और धर्म व सच्चाई की रक्षा के लिए महान साहस दिखाया. उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चाई, हिम्मत और आत्मसम्मान सबसे बड़ी ताकत हैं.

वीर बाल दिवस पर क्या बोले सीएम मोहन यादव?

आज का दिन भारतीय युवाओं को वीरता, ईमानदारी और दृढ़ता के मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित करता है. सच्चाई और धर्म की रक्षा के लिए वीर साहिबजादों के बलिदान को जन-जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है. राज्य सरकार गुरु गोविंद सिंह और सिख वीरों के बलिदान की गाथाओं को शैक्षणिक पाठ्यक्रम में शामिल करेगी.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों की शहादत को समर्पित वीर बाल दिवस पर गुरुद्वारा हमीदिया रोड पहुंच कर माथा टेका तथा संगत को संबोधित किया. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गुरुद्वारे में मौजूद बच्चों के साथ बैठकर कीर्तन का श्रवण किया और बच्चों को दुलार भी किया. 

बच्चों ने किया कीर्तन दरबार का संचालन

गुरुद्वारा हमीदिया रोड के आयोजन में संपूर्ण व्यवस्थाओं का संचालन बच्चों ने किया. गुरुद्वारे में बच्चों द्वारा कीर्तन दरबार का संचालन किया गया और चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भोपाल में गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व के आयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा सहयोग प्रदान किया जाएगा. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रथम गुरु नानक देव जी की उज्जैन यात्रा और उज्जैन स्थित गुरुद्वारा इमली साहब का उल्लेख करते हुए कहा कि सिख गुरुओं ने सदैव मानवता का मार्ग दिखाया है, उनके आदर्श हमारे लिए प्रेरणा के केंद्र रहेंगे.

सीएम मोहन यादव ने साहिबजादों के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने "वीर बालक दिवस" पर पार्टी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचकर दशम गुरु साहिब गुरु गोविंदसिंह के साहिबजादों के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की. संत सिपाहियों द्वारा अखाड़ा गत्तका प्रदर्शन किया गया. कार्यक्रम में वरिष्ठ विधायक एवं प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि देश की आजादी में सिख वीरों ने कुर्बानियां दी हैं.

वीर बाल दिवस के माध्यम से युवा पीढ़ी को धर्म और देश की रक्षा के लिए प्रेरणा मिलती है. भारत वीर साहिबजादों के बलिदान को सदैव याद रखेगा. अरेरा कॉलोनी गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष पजिंदर सिंह ने ऐतिहासिक रूप से धर्म संस्कृति की रक्षा में सिख वीरों द्वारा दिए गए योगदान का उल्लेख किया.

उन्होंने कहा कि सिख धर्म गुरुओं ने मुगलों का मुकाबला करने के लिए सिख वीरों की फौज बनाई. गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ की शुरुआत की. नामधारी सिखों ने गौमाता की रक्षा के लिए अंग्रेजों से संघर्ष किया. आजाद हिंद फौज की स्थापना में भी खालसा पंथ ने अहम भूमिका निभाई थी.

और पढ़ें
Published at : 27 Dec 2025 11:14 PM (IST)
Tags :
Bhopal News MOHAN YADAV MADHYA PRADESH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
डोनाल्ड ट्रंप ने कराया था भारत-पाकिस्तान के बीच सीजफायर? PAK के डिप्टी PM ने कबूला सच; जानें क्या कहा?
ट्रंप ने कराया था भारत-पाकिस्तान के बीच सीजफायर? PAK के डिप्टी PM ने कबूला सच; जानें क्या कहा?
महाराष्ट्र
नागपुर: पत्नी को सुसाइड के लिए उकसाने के आरोपी पति ने भी की आत्महत्या, सदमे में मां ने उठाया ये कदम
नागपुर: पत्नी को सुसाइड के लिए उकसाने के आरोपी पति ने भी की आत्महत्या, सदमे में मां ने उठाया ये कदम
विश्व
ताइवान में भूकंप के भयंकर झटके, हिलीं ऊंची-ऊंची इमारतें, रिक्टर स्केल पर 7.0 तीव्रता; कहां तक था असर?
ताइवान में भूकंप के भयंकर झटके, हिलीं ऊंची-ऊंची इमारतें, रिक्टर स्केल पर 7.0 तीव्रता; कहां तक था असर?
क्रिकेट
CSK की टीम से हारी सौरव गांगुली की सेना, मार्को यानसेन के भाई ने धो डाला; पहले मैच में बड़े-बड़े स्टार फ्लॉप
CSK की टीम से हारी सौरव गांगुली की सेना, मार्को यानसेन के भाई ने धो डाला; पहले मैच में बड़े-बड़े स्टार फ्लॉप
Advertisement

वीडियोज

Janhit: 'जिहादी अत्याचार'.. निशाने पर राॅकस्टार | Bangladesh Violence | Muhammad Yunus
750 करोड़ की गैंगस्टर मिस्ट्री! धामी राज की दागदार खाकी? | Crime News
UP SIR News:12 राज्यों में 6.57 करोड़ वोट कटे,कितने घुसपैठिए मिले?, Sandeep Chaudhary का बड़ा खुलासा
Bollywood News: सलमान खान का 60वां जन्मदिन, फार्महाउस में बॉलीवुड और क्रिकेट सितारों के साथ किया सेलिब्रेशन (27.12.2025)
2026 में Banking Sector का बड़ा धमाका | Government Banks का नया merger plan | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
डोनाल्ड ट्रंप ने कराया था भारत-पाकिस्तान के बीच सीजफायर? PAK के डिप्टी PM ने कबूला सच; जानें क्या कहा?
ट्रंप ने कराया था भारत-पाकिस्तान के बीच सीजफायर? PAK के डिप्टी PM ने कबूला सच; जानें क्या कहा?
महाराष्ट्र
नागपुर: पत्नी को सुसाइड के लिए उकसाने के आरोपी पति ने भी की आत्महत्या, सदमे में मां ने उठाया ये कदम
नागपुर: पत्नी को सुसाइड के लिए उकसाने के आरोपी पति ने भी की आत्महत्या, सदमे में मां ने उठाया ये कदम
विश्व
ताइवान में भूकंप के भयंकर झटके, हिलीं ऊंची-ऊंची इमारतें, रिक्टर स्केल पर 7.0 तीव्रता; कहां तक था असर?
ताइवान में भूकंप के भयंकर झटके, हिलीं ऊंची-ऊंची इमारतें, रिक्टर स्केल पर 7.0 तीव्रता; कहां तक था असर?
क्रिकेट
CSK की टीम से हारी सौरव गांगुली की सेना, मार्को यानसेन के भाई ने धो डाला; पहले मैच में बड़े-बड़े स्टार फ्लॉप
CSK की टीम से हारी सौरव गांगुली की सेना, मार्को यानसेन के भाई ने धो डाला; पहले मैच में बड़े-बड़े स्टार फ्लॉप
बॉलीवुड
कितनी है रणबीर और रणवीर की फीस? इमरान खान ने किया बड़ा खुलासा, जानकर चौंक जाएंगे आप!
कितनी है रणबीर और रणवीर की फीस? इमरान खान ने किया बड़ा खुलासा
इंडिया
'कैबिनेट से पूछे बिना PMO ने खत्म किया मनरेगा', राहुल गांधी बोले- नोटबंदी जैसा विनाशकारी फैसला
'कैबिनेट से पूछे बिना PMO ने खत्म किया मनरेगा', राहुल गांधी बोले- नोटबंदी जैसा विनाशकारी फैसला
हेल्थ
क्या कुत्ते के जूठे खाने से भी हो सकता है रेबीज, जानें कैसे फैलती है यह खतरनाक बीमारी
क्या कुत्ते के जूठे खाने से भी हो सकता है रेबीज, जानें कैसे फैलती है यह खतरनाक बीमारी
शिक्षा
RPSC परीक्षा कैलेंडर 2026 जारी, 16 बड़ी भर्तियों की तारीखें घोषित; जनवरी से शुरू होंगी परीक्षाएं
RPSC परीक्षा कैलेंडर 2026 जारी, 16 बड़ी भर्तियों की तारीखें घोषित; जनवरी से शुरू होंगी परीक्षाएं
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget