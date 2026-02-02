हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशसतना: धर्मांतरण केंद्र के विवादित ढांचे पर चला प्रशासन का बुलडोजर, हिंदू संगठन ने किया था विरोध

सतना: धर्मांतरण केंद्र के विवादित ढांचे पर चला प्रशासन का बुलडोजर, हिंदू संगठन ने किया था विरोध

Satna News: सतना में अवैध ढांचे पर प्रशासन का बुलडोजर चल गया है. इसको लेकर गांव में हलचल देखी गई. पुलिस बल की मौजूदगी में इस विवादित ढांचे को गिराया गया.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 02 Feb 2026 11:00 PM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश के सतना जिले के धारकुंडी थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम झखौरा में सोमवार (2 फरवरी) की सुबह धर्मांतरण केंद्र के विवादित ढांचे को प्रशासन ने गिरा दिया है. लंबे समय से विवादों में रहे एक कथित धर्मांतरण केंद्र के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए विवादित ढांचे को ध्वस्त करने की कार्रवाई की.

झखौरा गांव में अवैध रूप से निर्मित इस विवादित ढांचे को जमींदोज करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल और राजस्व अधिकारियों की मौजूदगी में बुलडोजर गरजना शुरू हो गया है. पिछले कुछ दिनों से इस स्थान को लेकर हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल रखा था. 

हिंदू संगठनों ने लगाया था आरोप

संगठनों का आरोप था कि इस विवादित ढांचे की आड़ में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण की गतिविधियां संचालित की जा रही थी. जिस पर जांच की कार्रवाई करते हुए पुलिस प्रशासन ने लोगों को बरगला कर धर्म परिवर्तन कराने वाले तीन आरोपियों को धारकुण्डी पुलिस ने गिरफ्तार किया था.

मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा के तहत लालमन चौधरी उर्फ अब्दुल रहमान पिता जिसवा चौधरी उम्र 68 वर्ष निवासी ग्राम झखौरा थाना धारकुण्डी, विजय भारती उर्फ मोहम्मद उमर, दीनानाथ चौधरी उर्फ अब्दुला पिता स्व. मोहनलाल चौधरी उम्र 42 वर्ष निवासी ग्राम रनेही थाना कोठी को गिरफ्तार किया था. जिन पर अवैध रूप से अज्ञात धर्मांतरण केंद्र से लाखों रुपये की फंडिंग के साथ धर्मांतरण कराने का आरोप था.

संगठनों के जोरदार प्रदर्शन के बीच हुई कार्रवाई

अब इस मामले पर आक्रोशित ग्रामीणों और संगठनों के जोरदार प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उचित जांच के बाद विवादित ढांचे को गिराने का भी आश्वासन दिया था. जिसे रविवार (1 फरवरी) को अमली जामा पहना दिया गया. प्रशासनिक अमला बुलडोजरों के साथ मौके पर पहुंचा और विवादित ढांचे को ध्वस्त कर दिया गया.

 इस बड़ी कार्रवाई के दौरान मौके पर सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मझगवां एसडीएम महिपाल सिंह गुर्जर.बिरसिंहपुर तहसीलदार शैलेंद्र बिहारी शर्मा और चित्रकूट एसडीओपी राजेश बंजारे अपनी टीम के साथ डटे रहे, इतना ही नहीं अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए गाँव के चप्पे-चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात रहा है. प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई ने ऐसे तत्वों को कड़ा संदेश दिया है जो नियम विरुद्ध गतिविधियों में संलिप्त थे.

और पढ़ें
Published at : 02 Feb 2026 11:00 PM (IST)
Tags :
Madhya Pradesh Police Satna News MADHYA PRADESH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'पुरानी शराब की तरह...', जनरल एमएम नरवणे ने अपनी किताब के बारे में क्या कहा, जिसका राहुल गांधी ने संसद में किया जिक्र
'पुरानी शराब की तरह', नरवणे ने अपनी किताब के बारे में क्या कहा, जिसका राहुल गांधी ने किया जिक्र
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
धार्मिक स्वतंत्रता पर इलाहाबाद HC का फैसला, निजी जगह पर नमाज-पूजा करने को लेकर मिली सुरक्षा
धार्मिक स्वतंत्रता पर इलाहाबाद HC का फैसला, निजी जगह पर नमाज-पूजा करने को लेकर मिली सुरक्षा
इंडिया
तेजस्वी सूर्या ने संसद में ऐसा क्या कहा, जिसके बाद उखड़ गए राहुल गांधी? अमित शाह-राजनाथ को करना पड़ा डिफेंड
तेजस्वी सूर्या ने संसद में ऐसा क्या कहा, जिसके बाद उखड़ गए राहुल गांधी? अमित शाह-राजनाथ को करना पड़ा डिफेंड
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से पहले तिलक वर्मा का जोरदार रिटर्न, वॉर्मअप मैच में टीम इंडिया की बंपर जीत, CSK के पूर्व स्टार ने मचाई तबाही
टी20 वर्ल्ड कप से पहले तिलक वर्मा का जोरदार रिटर्न, वॉर्मअप मैच में टीम इंडिया की बंपर जीत, CSK के पूर्व स्टार ने मचाई तबाही
Advertisement

वीडियोज

Bharat Ki Baat: सदन में किताब-मैगजीन पर क्लेश..किताब छपी भी नहीं और हंगामा हो गया | Parliament
Seedha Sawal: गलवान पर घमासान...कौन कर रहा सेना का अपमान? | Rahul Gandhi | Parliament Session
Mahadangal: Live Debate में भिड़े BJP-कांग्रेस प्रवक्ता..जोरदार बहस! | Lok Sabha | Romana Isar Khan
Budget 2026: Degree से Direct Job तक का Masterplan | Paisa Live
Budget 2026 का Masterstroke! Textile Sector से चुनावी Pitch और Global War की तैयारी | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'पुरानी शराब की तरह...', जनरल एमएम नरवणे ने अपनी किताब के बारे में क्या कहा, जिसका राहुल गांधी ने संसद में किया जिक्र
'पुरानी शराब की तरह', नरवणे ने अपनी किताब के बारे में क्या कहा, जिसका राहुल गांधी ने किया जिक्र
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
धार्मिक स्वतंत्रता पर इलाहाबाद HC का फैसला, निजी जगह पर नमाज-पूजा करने को लेकर मिली सुरक्षा
धार्मिक स्वतंत्रता पर इलाहाबाद HC का फैसला, निजी जगह पर नमाज-पूजा करने को लेकर मिली सुरक्षा
इंडिया
तेजस्वी सूर्या ने संसद में ऐसा क्या कहा, जिसके बाद उखड़ गए राहुल गांधी? अमित शाह-राजनाथ को करना पड़ा डिफेंड
तेजस्वी सूर्या ने संसद में ऐसा क्या कहा, जिसके बाद उखड़ गए राहुल गांधी? अमित शाह-राजनाथ को करना पड़ा डिफेंड
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से पहले तिलक वर्मा का जोरदार रिटर्न, वॉर्मअप मैच में टीम इंडिया की बंपर जीत, CSK के पूर्व स्टार ने मचाई तबाही
टी20 वर्ल्ड कप से पहले तिलक वर्मा का जोरदार रिटर्न, वॉर्मअप मैच में टीम इंडिया की बंपर जीत, CSK के पूर्व स्टार ने मचाई तबाही
बॉलीवुड
बॉक्स ऑफिस अलर्ट: 27 फरवरी को थिएटर्स में लौटेगी ये सुपरहिट फिल्म, बड़े-बड़े ‘धुरंधर’ भी रह जाएंगे पीछे!
बॉक्स ऑफिस अलर्ट: 27 फरवरी को थिएटर्स में लौटेगी ये सुपरहिट फिल्म, बड़े-बड़े ‘धुरंधर’ भी रह जाएंगे पीछे!
विश्व
'जब इंडियन और सांप दिखाई दे तो पहले इंडियन को मारो', एपस्टीन फाइल्स में सामने आई नॉर्वे के डिप्लोमैट की नफरती सोच
'जब इंडियन और सांप दिखाई दें तो पहले इंडियन को मारो', नॉर्वे के डिप्लोमैट की नफरती सोच
जनरल नॉलेज
Ice cream History: जानें सबसे पहले कहां बनी थी आइसक्रीम, कैसे हुआ था इसका ईजाद
जानें सबसे पहले कहां बनी थी आइसक्रीम, कैसे हुआ था इसका ईजाद
यूटिलिटी
आय प्रमाण पत्र घर बैठे ऐसे बनाएं, सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं
आय प्रमाण पत्र घर बैठे ऐसे बनाएं, सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं
ENT LIVE
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
ENT LIVE
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Embed widget