मध्य प्रदेश के पिछोर से बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. पार्टी ने उनके हालिया बयान और व्यवहार को गंभीरता से लेते हुए उन्हें शो कॉज नोटिस जारी किया है. नोटिस में उनसे तीन दिन के अंदर जवाब मांगा गया है. बीजेपी ने साफ कहा है कि SDOP को लेकर दी गई धमकी और बयानबाजी पार्टी की छवि के खिलाफ है.

दरअसल, मामला तब गरमाया जब विधायक प्रीतम लोधी ने एक SDOP को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की और कथित तौर पर उनके घर पर गोबर फेंकने की धमकी दी. इस बयान के सामने आने के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया और विपक्ष ने भी बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया.

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बेटे के एक्सीडेंट केस ने मामला किया और गंभीर

विधायक के बेटे दिनेश लोधी पर आरोप है कि उन्होंने अपनी गाड़ी से 5 लोगों को टक्कर मार दी थी. इस घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई की, लेकिन विधायक ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए और SDOP को लेकर सख्त बयान दे दिया.

पार्टी ने अनुशासनहीनता मानते हुए मांगा जवाब

बीजेपी नेतृत्व ने इस पूरे मामले को अनुशासनहीनता मानते हुए तुरंत कदम उठाया. पार्टी का कहना है कि किसी भी जनप्रतिनिधि को इस तरह की भाषा या धमकी भरा व्यवहार शोभा नहीं देता. इसलिए विधायक से जवाब मांगा गया है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर प्रीतम लोधी का जवाब संतोषजनक नहीं होता है, तो पार्टी आगे और सख्त कार्रवाई कर सकती है.

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बता दें विधायक के बेटे दिनेश लोधी ने शुक्रवार (17 अप्रैल) को तेज रफ्तार में थार गाड़ी चलाते हुए बाइक सवार 3 युवकों और स्कूल जा रही दो छात्राओं को टक्कर मार दी. इस हादसे में सभी लोग घायल हो गए, हालांकि किसी की जान नहीं गई. हादसे के बाद विधायक प्रीतम लोधी पुलिस की कार्रवाई से नाराजगी जताते हुए एसपी और एसडीओपी को धमकी दे दी थी.