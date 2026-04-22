अप्रैल का महीना आते ही मध्य प्रदेश में गर्मी ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आसमान से आग बरस रही है और लू (गर्म हवाओं) ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है.

मौसम विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश के कई शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया है, जबकि खजुराहो और नर्मदापुरम जैसे शहरों में पारा 43 डिग्री तक पहुंच गया है. छतरपुर के नौगांव में तो तापमान 44 डिग्री के पार जाने की खबरें भी सामने आई हैं.

गर्मी का असर: स्कूलों की छुट्टियां और बदला समय

बढ़ते तापमान और भीषण तपिश को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है. छात्रों को लू से बचाने के लिए प्रदेश के कई जिलों में स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है, वहीं कुछ जिलों में ऐहतियातन स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं.

हाल बेहाल: शीतल पेयों का सहारा ले रहे लोग

तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण दिन के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरने लगा है और लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है. आम जनता गर्मी से राहत पाने के लिए आम पना, गन्ने का जूस और अन्य ठंडे पेयों का भारी मात्रा में सेवन कर रही है. लोगों का कहना है कि झुलसा देने वाली इस गर्मी और गर्म हवाओं के थपेड़ों ने उनका हाल बेहाल कर दिया है.

मौसम विभाग की चेतावनी: राहत के आसार नहीं

राजधानी भोपाल में भी तापमान लगातार 41 डिग्री के करीब या उसके पार बना हुआ है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, फिलहाल प्रदेशवासियों को गर्मी से राहत मिलने के कोई आसार नहीं हैं. आने वाले दिनों में तापमान में और अधिक बढ़ोतरी होने की आशंका जताई गई है.

प्रमुख शहरों का अधिकतम तापमान एक नजर में:

प्रदेश के सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थान:

सबसे गर्म: खजुराहो और नर्मदापुरम (43.0°C)

सबसे कम तापमान: पचमढ़ी (32.8°C)

पूर्वी मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों का तापमान (°C):

खजुराहो: 43.0°C

सीधी: 42.6°C

नौगांव: 42.5°C

नरसिंहपुर: 41.6°C

रीवा: 41.5°C

टीकमगढ़: 41.5°C

दमोह: 41.4°C

सागर: 41.3°C

उमरिया: 41.2°C

मंडला: 41.0°C

जबलपुर: 40.6°C

छिंदवाड़ा: 39.8°C

सिवनी: 39.4°C

बालाघाट (मालांजखंड): 39.1°C

पश्चिमी मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों का तापमान (°C):

नर्मदापुरम: 43.0°C

राजगढ़: 42.2°C

रतलाम: 42.0°C

दतिया: 41.2°C

गुना: 40.7°C

धार: 40.6°C

श्योपुर: 40.4°C

ग्वालियर: 40.2°C

भोपाल: 40.2°C

उज्जैन: 40.0°C

इंदौर: 39.9°C

खरगोन: 39.8°C

खंडवा: 39.5°C

बैतूल: 39.5°C

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