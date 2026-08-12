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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशएमपी में जगह-जगह बाढ़ में फंसे लोग, 527 का रेस्क्यू, सावधानी बरतने की अपील

एमपी में जगह-जगह बाढ़ में फंसे लोग, 527 का रेस्क्यू, सावधानी बरतने की अपील

MP Floods: मोहन यादव ने कहा कि इस बार सामान्य से 15 प्रतिशत कम बारिश हुई है. जहां बारिश ज्यादा हुई है वहां पर आमजनों को राहत पहुंचाने का कार्य जारी है. खंडवा में सात कावड़ियों का रेस्क्यू किया गया.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 12 Aug 2026 12:44 PM (IST)
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मध्य प्रदेश में मानसूनी बारिश का दौर जारी है और नदी नाले उफान पर हैं. इतना ही नहीं, निचली बस्तियों में पानी भर जाने से बड़ी संख्या में लोग मुसीबत से घिर गए. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया है कि राज्य में राहत बचाव दल के द्वारा अब तक 527 लोगों की जान बचाई गई है. 

एमपी की राजधानी भोपाल सहित कई हिस्सों में रविवार से शुरू हुई बारिश बुधवार (12 अगस्त) को भी जारी है. उन्होंने कहा कि इस बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है जबकि निचली बस्तियों में रहने वाले या फिर नदी नालों के किनारे के गांव तथा बस्तियों के निवासी मुश्किल में घिर गए हैं. इसकी वजह भी है क्योंकि इन बस्तियों तक पानी पहुंच गया है.

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527 लोगों की जान बचाई 

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बारिश की स्थिति और कुछ इलाकों में हुई ज्यादा बारिश से बने हालात की चर्चा करते हुए कहा कि बारिश का समय है. इस बार सामान्य से 15 प्रतिशत कम बारिश हुई है. जहां बारिश ज्यादा हुई है वहां पर आमजनों को राहत पहुंचाने का कार्य जारी है. राज्य में जारी राहत और बचाव अभियान की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि रेस्क्यू टीम ने अभी तक 527 लोगों की जान बचाई है.

खंडवा में 7 कांवड़ियों का रेस्क्यू

खंडवा में सात कावड़ियों का रेस्क्यू किया गया. बारिश में अचानक नदी का जल स्तर बढ़ने से खतरे की स्थिति बनती है. इस पर रेस्क्यू टीम दिन रात रेस्क्यू करती है. राहत और बचाव कार्य पर मुख्यमंत्री खुद नजर रखे हुए हैं और उन्होंने बताया कि मैंने होमगार्ड ऑफिस में वीसी के माध्यम से बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया.

जनता से सीएम मोहन यादव की अपील

सीएम ने कहा कि जिन लोगों को रेस्क्यू करके बचाया गया उनसे भी बात की. मेरा उन लोगों से आग्रह है जिन लोगों के घर नदी नालों के किनारे पर बने हैं वो भी सावधानी रखें. यदि जरूरत पड़ती है तो पड़ोस के जिलों से भी मदद लें. हम प्रदेश स्तर पर भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं. सरकार हर स्तर पर आम नागरिकों की सुविधा के लिए काम कर रही है.

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 12 Aug 2026 12:44 PM (IST)
Tags :
MP News Bhopal News MOHAN YADAV FLOOD
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