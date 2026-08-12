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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशदतिया CJM को जान से मारने की धमकी, बोला- 'चार लोगों की हत्या कर चुका हूं'

दतिया CJM को जान से मारने की धमकी, बोला- 'चार लोगों की हत्या कर चुका हूं'

MP News In Hindi: दतिया के सिविल लाइन इलाके में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के बंगले के बाहर एक व्यक्ति ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी. आरोपी ने कर्मचारी से कहा कि वे चार लोगों को मार चुका है.

Written By : भानु प्रकाश शर्मा, दतिया |  Updated at : 12 Aug 2026 01:36 PM (IST)
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मध्य प्रदेश के दतिया के सिविल लाइन इलाके में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) सतीश वसुनिया के सरकारी बंगले के बाहर एक संदिग्ध व्यक्ति के पहुंचने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है. आरोपी ने बंगले पर मौजूद न्यायालय के कर्मचारी से कथित तौर पर कहा कि वह चार लोगों की हत्या कर चुका है और अब CJM को भी मारना है.

घटना 23 जुलाई की सुबह करीब 9 बजे की बताई जा रही है. मामले में पुलिस ने CJM की शिकायत के आधार पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ BNS की धारा 351(3) के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस आरोपी की पहचान के लिए CCTV फुटेज खंगाल रही है.

कर्मचारी को धमकाकर CJM को बुलाने की कोशिश

पुलिस को दी शिकायत के मुताबिक, 23 जुलाई को CJM सतीश वसुनिया सिविल लाइन स्थित अपने सरकारी बंगले पर मौजूद थे. इसी दौरान न्यायालय का एक कर्मचारी वहां पहुंचा. कर्मचारी ने CJM को बताया कि बंगले के बाहर एक व्यक्ति खड़ा है, जो गाली-गलौज करते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहा है. आरोप है कि संदिग्ध ने कर्मचारी से कहा कि वह चार लोगों को मार चुका है. इसके बाद उसने CJM के बारे में पूछते हुए कहा कि साहब को बाहर निकालो, उन्हें भी मारना है.

कर्मचारी से घटना की जानकारी मिलने के बाद CJM बंगले से बाहर आए, लेकिन तब तक संदिग्ध व्यक्ति वहां से निकल चुका था. शिकायत में आरोपी की उम्र करीब 30 से 35 वर्ष बताई गई है. घटना के समय उसने सफेद रंग की टी-शर्ट और काले रंग का लोअर पहन रखा था. पुलिस अब इसी हुलिए के आधार पर आरोपी की पहचान करने में जुटी है.

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गंभीर मामलों की सुनवाई वाले न्यायालय में सुरक्षा का सवाल

CJM ने अपनी शिकायत में न्यायालय की संवेदनशीलता का भी उल्लेख किया है. उनके न्यायालय में प्रतिदिन अलग-अलग आपराधिक मामलों की सुनवाई होती है और गंभीर अपराधों में आरोपी बनाए गए लोगों की भी पेशी होती है. ऐसे में न्यायिक अधिकारी के सरकारी आवास तक किसी अज्ञात व्यक्ति का पहुंचना और कथित तौर पर हत्या की धमकी देना सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है.

घटना के बाद 24 जुलाई को CJM की ओर से पुलिस अधीक्षक को आवेदन दिया गया था. इसमें पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई और सुरक्षा संबंधी आवश्यक कदम उठाने की मांग की गई थी. बताया गया है कि यह शिकायत बाद में 10 अगस्त को कोतवाली थाना पहुंची, जिसके आधार पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया.

CCTV फुटेज से संदिग्ध तक पहुंचने की कोशिश

मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश तेज कर दी है. पुलिस बंगले और उसके आसपास लगे CCTV कैमरों के फुटेज की जांच कर रही है. घटना के समय संदिग्ध किस दिशा से आया और किस रास्ते से वापस गया, इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि वह CJM के बंगले तक क्यों पहुंचा था और धमकी देने के पीछे उसकी वास्तविक मंशा क्या थी.

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About the author भानु प्रकाश शर्मा, दतिया

भानु प्रकाश शर्मा मध्य प्रदेश के दतिया की खबरों पर नजर रखते हैं. सामाजिक, राजनीतिक और क्राइम की खबरों पर खास पकड़ है.
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Published at : 12 Aug 2026 01:36 PM (IST)
Tags :
MP News CRIME NEWS Datia NEWS
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