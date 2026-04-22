कटनी में शादी बनी जंग का मैदान, पुलिस ने बरातियों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा; दूल्हा भी घायल

मध्य प्रदेश के कटनी के कुठला थाना क्षेत्र के इंद्रा नगर में दलित चौधरी समाज की शादी में उसे समय कटनी पुलिस ने कोहराम मचा दिया, जब सजी हुई बारात सड़क से गुजर रही थी. बरात के वक्त बारातियों और पुलिस की कहां सुनी हो गई, इसके बाद पुलिस ने बारातियों और वधू पक्ष के दोनों लोगों पर जमकर लाठियां बरसाना शुरू कर दिया.

इस दौरान दूल्हा भी बीच बचाव करता हुआ नजर आया. पुलिस ने इस कदर लाठियां मारी कि मानो यह कोई बड़े अपराधी हो. अब पुलिस वालों का वीडियो वायरल हो रहा है. वहीं बाराती जब पुलिस की हैवानियत की शिकायत करने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, तो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने इस घटना क्रम को मामूली सा बताया.

पुलिस ने बराती और लड़की पक्ष को लाठी-डंडो से पीटा

लड़की के भाई आकाश चौधरी ने बताया कि कल रात मैहर जिले के अमदरा से बारात इंद्रा नगर आई थी. जब दूल्हा और बाराती सड़क पर नाचते-गाते जा रहे थे, तभी कुछ बारातियों और पुलिस वालों के बीच कहासुनी हो गई. इसके बाद पुलिस ने बारातियों को दौड़ा-दौड़ाकर जमकर मारपीट की. उस समय मामला शांत हो गया था, लेकिन बाद में पुलिसकर्मी लड़की वालों के घर पहुंच गए और वहां भी लाठी-डंडों से मारपीट की, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. इस घटना के कारण शादी भी नहीं हो सकी और पीड़ित पक्ष घटना की शिकायत करने के लिए पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पहुंचे.

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पुलिसकर्मियों ने बरातियों को दी गंदी-गंदी गालियां

वहीं दूल्हे के भाई अजय चौधरी ने बताया कि बारात के दौरान पुलिस से कहासुनी के बाद पुलिसकर्मियों ने बारातियों को गंदी-गंदी गालियां देनी शुरू कर दीं और विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की गई. दूसरी ओर, इस पूरे मामले में कटनी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. संतोष डहरिया ने पुलिस का पक्ष रखते हुए कहा कि बाराती नशे में थे और तेज डीजे बजाने को लेकर विवाद हो रहा था.

पड़ोसियों ने डायल 112 पर शिकायत की थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस पर पथराव किया गया. इसके बाद थाने का बल पहुंचा और जो लोग आपस में लड़ रहे थे, उन्हें समझाकर शांत कराया गया.