MP Under-14 Cricket Team: छिंदवाड़ा जिले के खेल जगत के लिए यह बड़े गर्व का विषय है कि विद्याभूमि स्कूल के छात्र आर्यन रघुवंशी को मध्यप्रदेश अंडर-14 क्रिकेट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है. आर्यन के साथ छिंदवाड़ा के ही तनमय बाघ का चयन भी इस टीम में खिलाड़ी के तौर पर हुआ है.

ये दोनों खिलाड़ी आगामी जनवरी 2026 में राजस्थान के सीकर जिले में आयोजित नेशनल स्कूल गेम्स (SGFI) में मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे. खास बात यह है कि मध्यप्रदेश टीम के कोच की जिम्मेदारी भी छिंदवाड़ा के असलम खान को सौंपी गई है.

अनुशासन और प्रतिभा के मेल से बना कप्तानी तक का सफर

आर्यन के कोच असलम खान ने बताया कि आर्यन एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, जो राइट आर्म स्पिन बॉलिंग के साथ शानदार बल्लेबाजी भी करते हैं. हाल ही में छतरपुर में आयोजित संभागीय स्तरीय टूर्नामेंट में आर्यन के नेतृत्व में महाकौशल (जबलपुर संभाग) की टीम विजेता बनी थी.

नियमानुसार, विजेता टीम के कप्तान को ही प्रदेश की टीम की कमान सौंपी जाती है. कोच के अनुसार, आर्यन के लगातार अच्छे प्रदर्शन, अनुशासन और टीम भावना के कारण उन्हें इस गौरवशाली पद के लिए चुना गया है.

साधारण परिवार की असाधारण मेहनत

आर्यन के पिता रामनाथ रघुवंशी छिंदवाड़ा SAF बटालियन में आरक्षक के पद पर पदस्थ हैं. उन्होंने बताया कि आर्यन पिछले 3 वर्षों से कड़ी मेहनत कर रहा है. स्कूल से लौटने के बाद वह प्रतिदिन 3 से 7 बजे तक इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान की एकेडमी में पसीना बहाता है और फिर घर आकर पढ़ाई करता है.

पिता ने भावुक होते हुए बताया कि आर्थिक चुनौतियों के बावजूद आर्यन के दादाजी (जो एक कृषक हैं) ने खेल के खर्चों में बहुत सहयोग किया.

बधाईयों का तांता

विद्याभूमि स्कूल की प्राचार्य विजया यादव और जिले के खेल प्रेमियों ने इस उपलब्धि पर खिलाड़ियों को बधाई दी है. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि आर्यन का प्रदर्शन इसी तरह जारी रहा, तो भविष्य में उनके लिए अंडर-17, अंडर-19 और नेशनल टीम के दरवाजे भी खुल सकते हैं.

बोरगांव के मंगेश का आईपीएल में जलवा

क्रिकेट की दुनिया में छिंदवाड़ा का नाम रोशन करते हुए बोरगांव के मंगेश यादव का चयन आईपीएल (IPL) में हुआ है. उन्हें आरसीबी (RCB) ने भारी-भरकम 5.20 करोड़ रुपये में खरीदा है. आर्यन की कप्तानी के बीच मंगेश की यह उपलब्धि जिले के उभरते खिलाड़ियों के लिए बड़ी प्रेरणा बनी है.