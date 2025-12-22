मध्यप्रदेश के सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग सोमवार (22 दिसंबर) को एक दिवसीय पांढुर्णा और छिंदवाड़ा प्रवास पर रहे. इस दौरान एक बेहद खास पल तब आया जब खेल मंत्री विशेष रूप से बोरगांव के उस प्रतिभावान युवा खिलाड़ी मंगेश यादव के घर पहुंचे, जिसका चयन दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित क्रिकेट लीग आईपीएल (IPL) की आरसीबी (RCB) टीम में हुआ है.

इस बीच खेल मंत्री से मंगेश के यादव परिवार सहित ग्रामीणों ने इलाके में ओपन जिम की मांग की है. इस मांग के बाद उन्होंने ने ओपन जिम खोलने की मांग स्वीकार करते हुए घोषणा कर दी है.

खेल मंत्री ने की ओपन जिम की घोषणा

मंत्री विश्वास सारंग ने मंगेश यादव के माता-पिता और परिजनों से मुलाकात कर उन्हें बेटे की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी. उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा के एक छोटे से गांव से निकलकर आईपीएल जैसे बड़े मंच तक पहुंचना पूरे प्रदेश के लिए गौरव की बात है. इस मुलाकात के दौरान मंगेश के परिजनों और स्थानीय नागरिकों ने युवाओं के बेहतर प्रशिक्षण के लिए गांव में सुविधाओं की मांग रखी.

जनता की मांग और खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मंत्री सारंग ने तत्काल बोरगांव में एक 'ओपन जिम' निर्माण की घोषणा की, जिससे स्थानीय युवाओं में हर्ष की लहर दौड़ गई.इस दौरान पांढुरना भाजपा जिला अध्यक्ष संदीप मोहोड़, महामंत्री सदन साहू मौजूद रहे.

जामसावली में टेका माथा और सहकारिता में नवाचार

इससे पूर्व मंत्री सारंग ने सुप्रसिद्ध जामसावली स्थित चमत्कारिक हनुमान मंदिर पहुंचकर दर्शन-पूजन किया. उन्होंने सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ कर प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की. प्रशासनिक मोर्चे पर, उन्होंने बोरगांव सेवा सहकारी समिति का औचक निरीक्षण किया.

यहाँ उन्होंने CPPP (को-ऑपरेटिव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल के जरिए किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया. उन्होंने मसाला कंपनी और पैक्स के बीच साझेदारी की संभावनाओं पर चर्चा की, ताकि किसानों का उत्पाद सीधे कंपनियों तक पहुंच सके.

सौंसर में खेल महोत्सव और रेमंड कंपनी का किया निरीक्षण

सौंसर प्रवास के दौरान उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और शिवाजी पब्लिक स्कूल व आईटीआई कॉलेज में खेल महोत्सव का शुभारंभ किया. उन्होंने औद्योगिक इकाई रेमंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का भी निरीक्षण कर कपड़ा निर्माण की प्रक्रिया देखी.

पूरे दौरे के दौरान मंत्री का भाजपा कार्यकर्ताओं, महिला मोर्चा और आम जनता द्वारा भव्य स्वागत किया गया. मंत्री सारंग ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव के विजन के अनुरूप प्रदेश के युवाओं को हर विधानसभा में खेल परिसर और आधुनिक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी.