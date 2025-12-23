MP: धार को मिली मेडिकल कॉलेज की सौगात, CM मोहन यादव और जेपी नड्डा ने किया भूमिपूजन

मध्य प्रदेश के धार को मंगलवार (23 दिसंबर) को मेडिकल कॉलेज के सौगात मिली. इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी नड्डा, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन किया. संबोधन के दौरान मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कांग्रेस पर हमला बोला. उन्होंने कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष को भगवान राम का विरोधी बताया.

263 करोड़ की लागत से धार में मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा, मेडिकल कॉलेज के निर्माण से धार की स्वास्थ्य सेवा कि दिशा और दशा दोनों बदलेगी. पी.पी.पी मोड से सुविधा युक्त बनने वाले मेडिकल कॉलेज का भूमिपूजन मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी नड्डा ने किया.

कार्यक्रम के दौरान क्या बोले सीएम मोहन यादव?

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा की धार में मेडिकल कॉलेज बनने से स्वास्थ्य क्षेत्र में धार और आस-पास के आदिवासी अंचल के जिलों की दशा और दिशा दोनों बदलेंगी.

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने संबोधन के दौरान कांग्रेस पर भी हमलावर नजर आए उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी नड्डा ने उज्जैन पहुंच कर उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन किए.

दर्शन करने के बाद में बाबा महाकाल के अन्नक्षेत्र में उन्होंने भक्तों को अपने हाथों से भोजन और नाश्ता भी कराया. वहीं दूसरी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभु श्री राम के मंदिर बनने के बाद अभी तक दर्शन करने नहीं गए वह प्रभु श्री राम का विरोध करते हैं.

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने क्या कहा?

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार ने अपने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से देश की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने पर पूरा जोर दिया है. धार विधायक नीना वर्मा ने कार्यक्रम समाप्त होने के बाद कहा कि मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन और उसके निर्माण होने के बाद में स्वास्थ्य सेवा की दिशा और दशा दोनों बदल जायेगी.

उन्होंने कहा कि बच्चों को धार में ही मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने की जगह मिलेगी. वहीं स्थानीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं भी मिलेगी. कार्यक्रम के दौरान धार जिले के प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की उपस्थित रहे.