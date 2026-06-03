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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशIndia@2047 Conclave: 'ये बदलता हुआ भारत है', abp के मंच से भोजशाला पर भी बोले CM मोहन यादव

India@2047 Conclave: 'ये बदलता हुआ भारत है', abp के मंच से भोजशाला पर भी बोले CM मोहन यादव

ABP India at 2047 Conclave: एबीपी के कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव ने कहा कि भोजशाला का 750 साल पुराना मामला था, लेकिन मुझे इस बात का संतोष कि इस पर अदालत ने फैसला दिया.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 03 Jun 2026 08:45 PM (IST)
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एबीपी न्यूज के खास कार्यक्रम 'इंडिया एट 2047 कॉन्क्लेव' में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिरकत की. इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर पूछे गए सवालों का बेबाकी से जवाब दिया. सीएम यादव भोजशाला पर आए अदालत के फैसले पर भी खुलकर बोले.

दरअसल, इंदौर के धार भोजशाला मामले पर हाल ही में आए हाईकोर्ट के फैसले पर सीएम मोहन यादव ने कहा, "मैं किसी धर्म का अपमान नहीं करता हूं, लेकिन क्या हिंदू धर्म पर गर्व करना अपमान की बात है? अगर ऐसा करना पड़ा तो मैं अपने धर्म के लिए सौ बार करूंगा."

 

'पहले की सरकारों में होते थे दंगे'

सीएम मोहन यादव ने आगे कहा कि राम मंदिर को लेकर कांग्रेस और पहले की सरकारों में दंगे होते थे राम मंदिर के फैसले से 500 साल पुराना विवाद जनता ने स्वीकार किया. आज हमारे लिए सौभाग्य की भी बात है कि भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है."

ये भी पढ़ें: Sehore News: सीहोर में विवाहित महिला से दरिंदगी, घर में घुसकर आरोपी ने हाथ-पैर बांधकर किया रेप, केस दर्ज

'भोजशाला का 750 साल पुराना मसला सुलझा'

उन्होंने आगे कहा कि राम मंदिर के 500 साल पुराने मसले के बाद ये भोजशाला का 750 साल पुराना मामला था, लेकिन मुझे इस बात का संतोष कि इस पर अदालत ने फैसला दिया और हमारी सरकार ने कोर्ट के फैसले का पालन शुरू किया. सीएम ने कहा कि मैं राज्य की जनता का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि अदालत के फैसले को इतने अच्छे ढंग से लागू किया.

ये भी पढ़ें: जबलपुर: शादी के 99 दिन बाद वकील बेटी की मौत, पिता बोले- सेना में मेजर पति ने दहेज के लिए परेशान किया

Published at : 03 Jun 2026 08:10 PM (IST)
Tags :
Mohan Yadav MP News India At 2047 ABP NEWS ABP Conclave India 2047 At Summit
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