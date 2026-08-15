रांची प्रोटेस्ट: 'मैं अपनी आखिरी सांस तक...', 15 अगस्त पर ऐसा क्यों बोले देवेंद्र महतो?

रांची छात्र आंदोलन के छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने अपनी तबीयत को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि अगर उनकी तबीयत बिगड़ती है तो उन्हें अपनी पसंद के अनुसार इलाज कराने की पूरी आजादी है. उन्होंने कहा कि गंभीर स्थिति में होने वाली किसी भी घटना की जिम्मेदारी उनकी होगी, अस्पताल की नहीं. देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि उन्हें यह तय करने का अधिकार है कि वह कहां इलाज कराएं. उन्होंने कहा कि मैं अपनी आखिरी सांस तक गर्व के साथ अपने राष्ट्रीय ध्वज को फहराना चाहता हूं.

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