सरायकेला में अपराधी बेखौफ! दिनदहाड़े फाइनेंस कर्मी पर फायरिंग और लूट, दहशत का माहौल

झारखंड के सबसे बड़े औद्योगिक जिले सरायकेला-खरसावां में अपराधियों का खौफ लगातार बढ़ता जा रहा है. कपाली ओपी क्षेत्र में गुरुवार को बेखौफ अपराधियों ने दिनदहाड़े पिस्तौल की नोक पर एक माइक्रो फाइनेंस कर्मी से करीब डेढ़ लाख रुपये लूट लिए. लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने सरेआम फायरिंग की, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. इस सनसनीखेज घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है, जिसमें बाइक सवार अपराधी वारदात को अंजाम देते हुए साफ नजर आ रहे हैं.

कलेक्शन कर लौट रहा था कर्मी

जानकारी के मुताबिक, घाटशिला के बेलाजुड़ी निवासी नरेंद्र भगत एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी में काम करते हैं. गुरुवार को वह क्षेत्र से कलेक्शन के पैसे लेकर लौट रहे थे. इसी दौरान कपाली ओपी क्षेत्र के डैमडूबी स्थित तन्नू जनरल स्टोर के पास पहले से घात लगाए बाइक सवार अपराधियों ने उन्हें रोक लिया. हथियार के बल पर अपराधियों ने रुपयों से भरा बैग छीनने की कोशिश की. नरेंद्र भगत ने जब इसका विरोध किया, तो बदमाशों ने एक राउंड फायरिंग कर दी. गोली की आवाज सुनकर आसपास अफरा-तफरी मच गई और अपराधी रुपयों से भरा बैग लेकर मौके से तेजी से फरार हो गए.

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पुलिस ने मौके से बरामद किया खोखा

दिनदहाड़े हुई इस वारदात के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही कपाली ओपी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. पुलिस ने मौके से फायरिंग का एक खाली खोखा भी बरामद किया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए चांडिल एसडीपीओ अरविंद बिन्हा और सर्कल इंस्पेक्टर राजेश कुमार सिंह भी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे.

एसडीपीओ अरविंद बिन्हा ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और बताया कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं. उन्होंने कपाली ओपी प्रभारी धीरंजन कुमार को सघन छापेमारी अभियान चलाने और संदिग्धों पर नजर रखने का निर्देश दिया है.

कानून-व्यवस्था और पुलिस प्रशासन पर उठे सवाल

इस दुस्साहसिक वारदात ने जिले की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. घटना की जानकारी लेने के लिए जब जिले की नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक (SP) निधि द्विवेदी से दूरभाष पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, तो काफी देर तक उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. इसके बाद कोल्हान डीआईजी अनुरंजन किस्पोट्टा से संपर्क किया गया, जिन्होंने बताया कि पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है.

हालांकि, कुछ समय बाद पुलिस अधीक्षक ने खुद संपर्क कर जानकारी दी कि पुलिस के हाथ कुछ अहम सुराग (लीड) लगे हैं और जल्द ही सभी अपराधी गिरफ्त में होंगे.

लोगों में असुरक्षा का माहौल

इस वारदात के बाद से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश और भय का माहौल है. लोगों का कहना है कि नई पुलिस अधीक्षक के जिले में आने के बाद से आपराधिक घटनाओं का ग्राफ तेजी से बढ़ा है. दिनदहाड़े हो रही ऐसी वारदातों के कारण अब जिले भर के लोग खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं.

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