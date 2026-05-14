झारखंड के गढ़वा जिले के रमना थाना क्षेत्र में मंगलवार (12 मई) रात एक शादी समारोह उस वक्त चर्चा का विषय बन गया, जब दुल्हन ने सिंदूर लगाने के दौरान शादी करने से इनकार कर दिया. जयमाला से लेकर मंगलसूत्र पहनाने तक की सभी रस्में पूरी हो चुकी थीं और विवाह मंडप में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच शादी की अन्य प्रक्रियाएं भी चल रही थीं. तब ही दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया.

जानकारी के अनुसार, बारात गाजे-बाजे के साथ लड़की के घर पहुंची थी. दोनों पक्षों के परिजन खुशी के माहौल में शादी की रस्मों में शामिल थे. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जब दूल्हा दुल्हन की मांग में सिंदूर भरने लगा, तभी दुल्हन पुष्पा कुमारी ने हाथ से सिंदूर हटाते हुए शादी से साफ इनकार कर दिया.

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खूब मनाया लेकिन नहीं मानी दुल्हन

दुल्हन के इस अचानक फैसले से मंडप में अफरा-तफरी मच गई. दोनों पक्षों के परिजन और रिश्तेदार उसे मनाने में जुट गए. गांव के ग्रामीण, स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि विरंची पासवान समेत कई जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे. पूरी रात पंचायत और समझौते की कोशिशें चलती रहीं, लेकिन दुल्हन अपने फैसले पर अडिग रही.

पुलिस को आना पड़ा

सुबह तक मामला नहीं सुलझने पर दूल्हे के पिता दशरथ राम उर्फ बसंत राम ने रमना थाना को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों से बातचीत कर मामले को सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन दुल्हन ने अपना निर्णय बदलने से इनकार कर दिया.

वापस लौटी बारात

आखिरकार निराश दूल्हा पक्ष बिना शादी के ही वापस लौट गया. घटना के बाद पूरे इलाके में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग तरह-तरह की. वहीं इस पूरी घटना को लेकर लोगों के बीच चर्चा हो रही है. हालांकि अभी तक दूल्हे के पक्ष की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है.