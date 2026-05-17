गिरिडीह: प्रेमिका से शादी की जिद में मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, 7 घंटे चला हाईवोल्टेज ड्रामा

झारखंड के गिरिडीह जिले के निमियाघाट में उस वक्त हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब प्रेम प्रसंग में एक शादीशुदा युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया. युवक अपनी प्रेमिका से शादी कराने की मांग पर अड़ गया और घंटों तक टावर से नीचे उतरने से इनकार करता रहा. घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में भारी भीड़ जमा हो गई, जबकि पुलिस और स्थानीय लोग युवक को समझाने में जुटे रहे.

करीब 7 घंटे तक चले इस ड्रामे के दौरान पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद युवक को सुरक्षित नीचे उतारने की कोशिश की. मामला निमियाघाट थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां युवक की जिद और प्रेम कहानी पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है.

टावर पर चढ़कर युवक ने की शादी की मांग

जानकारी के अनुसार, युवक की पहचान धनबाद जिले के गोविंदपुर निवासी सुनील कुमार महतो के रूप में हुई है. युवक थाना के ठीक पीछे स्थित मोबाइल टावर पर चढ़ा हुआ है. बताया जा रहा है कि सुनील का प्रेम प्रसंग नवाडीह पंचायत के सहरिया गांव की एक युवती से चल रहा है. युवक पहले से शादीशुदा है, इसके बावजूद वह युवती से शादी करने की जिद कर रहा है. टावर पर चढ़कर वह बार-बार युवती से शादी कराने की मांग कर रहा है. सूचना मिलते ही निमियाघाट थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस टीम माइक से अनाउंस कर युवक को नीचे उतरने के लिए समझा रही है. परिजन भी मौके पर बुलाए गए हैं. स्थानीय लोगों की भारी भीड़ टावर के नीचे जमा है. पुलिस लगातार बातचीत कर उसे मनाने में जुटी है.

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भाई की साली से था युवक का प्रेम

जानकारी के अनुसार, युवक सुनील कुमार महतो का प्रेम प्रसंग अपने ही भाई के साली के साथ था, जिसे शादी मानने को लेकर प्रेमी युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया. भाई ने बताया कि पुलिस और स्थानीय लोग लगातार युवक को टावर से नीचे उतारने कोशिश की जा रही थी, लेकिन 7 घंटे बीत जाने के बाद पुलिस और स्थानीय लोगों के द्वारा भारी मशक्कत करने के बाद प्रेमी युवक टावर से नीचे उतरा फिलहाल निमियाघाट थाना पुलिस ने युवक को अपने कब्जे में लेकर निमियाघाट थाना ले गया है, वहीं इस घटना से इलाके में अफरा-तफरी का माहौल है.

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