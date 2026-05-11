स्टालिन के समर्थन में BJP? सीएम विजय के बयान पर किया पलटवार, कहा- तमिलनाडु का खजाना...

भारतीय जनता पार्टी ने द्रविड़ मुनेत्र कषगम के नेता और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का अप्रत्यक्ष तौर पर समर्थन किया है. बीजेपी प्रवक्ता ने राज्य के नवनियुक्त मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय द्वारा तमिनलाडु का कोषागार खाली होने के दावे के बाद स्टालिन के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि तकनीकी तौर पर राज्य का खजाना कभी खाली नहीं हो सकता है.

भारतीय जनता पार्टी की झारखंड इकाई के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि चुनावों से पहले CM विजय ने बहुत बड़े-बड़े वादे किए थे. उन्होंने सोना देने, शादियों के लिए आर्थिक मदद देने और दूसरी रियायतें देने की बात कही थी. ऐसा लगता है कि इन चुनावी वादों को पूरा करने के लिए उनके राज्य के बजट का आकार तीन गुना बड़ा करना पड़ेगा. इसलिए उन्हें कम से कम कुछ बहाने तो बनाने ही चाहिए.

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शाहदेव ने कहा कि अब उन्होंने यह कहना शुरू कर दिया है कि उन्हें खाली खजाना विरासत में मिला है, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. लेकिन तकनीकी तौर पर, खजाना कभी भी पूरी तरह से खाली नहीं हो सकता, क्योंकि आमदनी और खर्च एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है. आमदनी आती रहती है और खर्च होता रहता है.

स्टालिन ने क्या कहा था?

बता दें स्टालिन ने पिछली सरकार द्वारा खजाने को खाली करने के मुख्यमंत्री विजय के आरोप के जवाब में रविवार को कहा कि तमिलनाडु का कर्ज ‘अनुमेय सीमा’ के भीतर ही है और वह अभी से धन की कमी का रोना ना रोएं. उनकी यह टिप्पणी मुख्यमंत्री चंद्रशेखर जोसेफ विजय के उस आरोप के कुछ घंटों बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि पिछली सरकार ने राज्य पर 10 लाख करोड़ रुपये का कर्ज लाद दिया है और खजाने को खाली कर दिया है. पूर्व मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘तमिलनाडु का ऋण स्तर अनुमेय सीमा के भीतर है. अभी से यह कहना शुरू न करें कि सरकार के पास पैसे नहीं हैं.’’