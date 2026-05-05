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चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडBJP सांसद निशिकांत दुबे ने ली चुटकी, 'महुआ मोइत्रा मेरी अब भाभी हैं, TMC के हारने के बाद...'

BJP सांसद निशिकांत दुबे ने ली चुटकी, 'महुआ मोइत्रा मेरी अब भाभी हैं, TMC के हारने के बाद...'

West Bengal Election Result 2026: बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद महुआ मोइत्रा का पुराना एक्स पोस्ट शेयर करते हुए निशिकांत दुबे ने तंज किया है.

By : सनातन कुमार | Updated at : 05 May 2026 04:33 PM (IST)
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बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा के एक एक्स पोस्ट का जिक्र कर उन पर तंज कसा है. उन्होंने कहा कि पिनाकी मिश्रा उनके पुराने दोस्त है इसलिए महुआ मोइत्रा उनकी भाभी हैं. बीजेपी सांसद ने कहा कि उन्होंने बांग्लादेश के नव नियुक्त राजदूत से आग्रह किया है कि महुआ मोइत्रा के लिए ढाका में जमदानी साड़ी का शोरूम या साड़ी का बुनकर केंद्र खुलवा दें.

'सीधे महुआ जी के दुकान से साड़ी मिलेगी'

एक्स पोस्ट में टीएमसी सांसद का पोस्ट शेयर करते हुए निशिकांत दुबे ने कहा, "मैंने महुआ जी के इस ट्वीट पर गहन चिंतन किया. पिनाकी मिश्रा जी मेरे पुराने दोस्त हैं इसलिए महुआ मोइत्रा जी मेरी अब भाभी हैं,बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के चुनाव हारने के बाद मैंने बांग्लादेश के नव नियुक्त राजदूत दिनेश त्रिवेदी जी से आग्रह किया है कि महुआ भाभी के लिए ढाका में जमदानी साड़ी का शोरूम या साड़ी का बुनकर केंद्र खुलवा दें. किसी को भी किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी,सीधे महुआ जी के दुकान से साड़ी मिलेगी."

महुआ मोइत्रा ने अपने पोस्ट में क्या कहा था?

दरअसल, 1 मई को अपने एक्स पोस्ट में महुआ मोइत्रा ने कहा था, "बीजेपी के पेशेवर उपद्रवी सांसद हमें बांग्लादेशी और रोहिंग्या कहते हैं, जबकि उनकी पत्नी उनके साथ बंगाल में चुनाव प्रचार करती हैं और लोगों को फोन करके पूछती हैं कि उन्हें 'असली ढाकाई जामदानी' साड़ियां कहां मिल सकती हैं! बीजेपी का असली चेहरा!" उनके इसी पोस्ट पर निशिकांत दुबे ने पलटवार किया है.

बंगाल में टीएमसी की करारी हार

बता दें कि 4 मई को घोषित नतीजों में टीएमसी को बंगाल में करारी हार का सामना करना पड़ा. बीजेपी ने 207 सीटों पर जीत हासिल की. टीएमसी का आंकड़ा 80 पर सिमट कर रह गया. खुद ममता बनर्जी अपनी सीट (भवानीपुर) नहीं बचा पाईं और सुभेंदु अधिकारी ने उन्हें हरा दिया.

About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं.  9 सालों के अनुभव के साथ टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 05 May 2026 04:23 PM (IST)
Tags :
Nishikant Dubey Mahua Moitra West Bengal Election Result 2026
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