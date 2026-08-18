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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंड'जो असंभव था सरकार ने...', CGL रद्द होने पर मंत्री इरफान अंसारी का बड़ा बयान

'जो असंभव था सरकार ने...', CGL रद्द होने पर मंत्री इरफान अंसारी का बड़ा बयान

Ranchi Protest News: रांची में 24 दिन बाद छात्रों की मांग पर सरकार ने जेएसएससी सीजीएल को रद्द कर दिया है. इस बीच कांग्रेस मंत्री इरफान अंसारी ने बड़ा बयान दिया है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 18 Aug 2026 09:22 AM (IST)
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झारखंड में 24 दिनों से चल रहे छात्र आंदोलन को सोमवार शाम को उस समय बड़ी सफलता मिली, जब राज्य सरकार ने आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग मानते हुए जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा रद्द करने का फैसला किया. सरकार के निर्णय की जानकारी मिलते ही रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन कर रहे छात्रों में खुशी की लहर दौड़ गई.

इस बीच झारखंड सरकार में मंत्री और कांग्रेस नेता इरफान अंसारी की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ऐतिहासिक फैसला था. नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने निर्देश दिया. चिट्ठी लिखी, जिसकी वजह से सरकार ने युवाओं की बात को माना है." उन्होंने कहा, "सीजीएल जो असंभव था. हम जानते थे कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा. इसके बावजूद सरकार ने युवाओं के हित में बड़ा फैसला लिया है."

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इरफान अंसारी ने राहुल गांधी का जताया आभार

मंत्री इरफान अंसारी ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द होने के बाद राहुल गांधी का आभार जताया है. उन्होंने कहा, "राहुल गांधी का धन्यवाद. उनका प्रयास भी रंग लाया है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐतिहासिक फैसला लिया."

उन्होंने कहा, "छात्रों की जो सीजीएल को रद्द करने की मांग थी वो काफी कठिन थी. कोई भी सरकार इस मांग को नहीं मानती, लेकिन मुख्यमंत्री ने बड़ा दिल दिखाया और छात्रों-युवाओं और जो बच्चे बरसात में 24दिनों से वे आंदोलन कर रहे हैं उनके हित में फैसला लिया. सरकार को इसमें कुछ खामियां मिली तो सीधा रद्द कर दिया गया."

उन्होंने बताया, "हम लोगों ने 7 घंटे तक बातचीत की और फिर यह फैसला लिया गया. अब कुछ नहीं बचा है छात्रों ने अपना अनशन तोड़ दिया है. अस्पताल में भर्ती प्रदर्शनकारियों को हम लोगों ने डिस्चार्ज करा दिया है. वो बिल्कुल स्वस्थ हैं." इरफान अंसारी ने आखिर में कहा, "मैं युवाओं से कहूंगा कि आप सरकार पर विश्वास कीजिए. सरकार आपकी है. राहुल गांधी और हेमंत सोरेन आपके हैं."

सरकार के फैसले के बाद छात्रों में दिखा जश्न का माहौल

परीक्षा रद्द किए जाने की घोषणा के बाद आंदोलन स्थल का माहौल अचानक बदल गया. लंबे समय से मांगों को लेकर धरना और अनशन कर रहे छात्रों के चेहरे पर खुशी दिखाई दी. कई छात्र खुशी से झूमते नजर आए. आंदोलन स्थल पर छात्रों ने नारेबाजी की और एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया. आंदोलनकारी छात्रों ने सरकार के फैसले को अपनी लड़ाई की बड़ी जीत बताया.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 18 Aug 2026 09:22 AM (IST)
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