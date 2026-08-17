Ranchi Protest Live: झारखंड सरकार झुकी, देवेंद्र महतो तोड़ेंगे अनशन, जारी रहेगा आंदोलन

देवेंद्र महतो ने कहा कि सभी छात्रों की ओर से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को धन्यवाद करना चाहता हूं. जेपीएससी और जेएसएससी को लेकर हमलोगों की जो मांग थी वो पूरी हो गई. लेकिन शिक्षा और परीक्षा में रिफॉर्म को लेकर संघर्ष जारी रहेगा. एजुकेशन सिस्टम ऐसा चाहिए जिस पर गारंटी दिया जाए कि आने वाले दिनों में पेपर लीक और परीक्षा में धांधली न हो. अनशन खत्म करने के सवाल पर उन्होंने कहा, ''अनशन सम्मानपूर्वक खत्म करूंगा लेकिन मेरा संघर्ष जारी रहेगा. जो बच्चे पहली या दूसरी क्लास में पढ़ रहे हैं, जो मैट्रिक या इंटर में पढ़ रहे हैं, जो आने वाले दिनों में प्रतियोगी परीक्षा का सामना करेंगे, उनको कुर्बानी देना न पड़े, ऐसा एजुकेशन सिस्टम हम चाहते हैं.''