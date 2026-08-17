Ranchi Protest Live: झारखंड सरकार झुकी, देवेंद्र महतो तोड़ेंगे अनशन, जारी रहेगा आंदोलन
Ranchi Protest Live Updates: झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार ने छात्रों की मांग मान ली है. इसके बाद छात्र नेता देवेंद्र महतो ने अनशन तोड़ने का ऐलान किया.
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रांची में छात्रों के प्रदर्शन पर झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने सोमवार (17 अगस्त) को बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि TDPL द्वारा कराए गए सभी परीक्षा रद्द होंगे. रिटायर्ड जज की निगरानी में मामले की जांच होगी. सरकार छात्रों के मुद्दों को लेकर चिंतित हैं. पारदर्शिता के साथ सुधारों पर काम करेंगे. परीक्षा में सुधार के लिए कमेटी बनाई गई. IPS अमिताभ कौशल कमेटी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं. इसके बाद छात्र नेता देवेंद्र महतो ने अनशन तोड़ने का एलान किया. उन्होंने कहा कि अनशन तोड़ूंगा लेकिन संघर्ष जारी रहेगा.
अनशन खत्म करूंगा लेकिन संघर्ष जारी रहेगा- देवेंद्र महतो
देवेंद्र महतो ने कहा कि सभी छात्रों की ओर से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को धन्यवाद करना चाहता हूं. जेपीएससी और जेएसएससी को लेकर हमलोगों की जो मांग थी वो पूरी हो गई. लेकिन शिक्षा और परीक्षा में रिफॉर्म को लेकर संघर्ष जारी रहेगा. एजुकेशन सिस्टम ऐसा चाहिए जिस पर गारंटी दिया जाए कि आने वाले दिनों में पेपर लीक और परीक्षा में धांधली न हो. अनशन खत्म करने के सवाल पर उन्होंने कहा, ''अनशन सम्मानपूर्वक खत्म करूंगा लेकिन मेरा संघर्ष जारी रहेगा. जो बच्चे पहली या दूसरी क्लास में पढ़ रहे हैं, जो मैट्रिक या इंटर में पढ़ रहे हैं, जो आने वाले दिनों में प्रतियोगी परीक्षा का सामना करेंगे, उनको कुर्बानी देना न पड़े, ऐसा एजुकेशन सिस्टम हम चाहते हैं.''
Watch | सीएम सोरेन के परीक्षा रद्द के एलान के बाद छात्र नेता देवेंद्र महतो ने क्या कहा? सुनिए....— ABP News (@ABPNews) August 17, 2026
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देवेंद्र महतो ने अनशन तोड़ने का किया ऐलान
देवेंद्र महतो ने अनशन तोड़ने का किया ऐलान