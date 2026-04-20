Jharkhand News: भीषण गर्मी के चलते स्कूलों का बदला समय, KG से 12वीं तक के लिए नया शेड्यूल जारी

झारखंड सरकार ने राज्य में गर्मी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने स्कूलों के समय में बदलाव का आदेश जारी किया है. झारखंड में बीते दो-तीन दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसके चलते राज्य के कई जिलों में तापमान 40 डिग्री से ऊपर जा चुका है. वहीं IMD ने 20-21 अप्रैल को भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया है. इसी के चलते राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सभी स्कूलों को समय में बदलाव लाने का निर्देश दिया है.

KG से 12वीं तक की कक्षाओं के समय में बदलाव

बढ़ती गर्मी के चलते राज्य सरकार के निर्देश पर जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त, रांची मंजूनाथ भजंत्री ने जिले में संचालित सभी प्रकार के सरकारी, गैर-सरकारी सहायता प्राप्त-गैर सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) और निजी विद्यालयों के लिए नई समय-सारणी लागू करने का निर्देश दिया है. इसके तहत KG से कक्षा 8 तक की कक्षाएं सुबह 7:00 बजे से 11:30 बजे तक और कक्षा 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं सुबह 7:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक संचालित की जाएंगी.

साथ ही, सभी सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को शेष समय, यानी सुबह 7:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक, गैर-शैक्षणिक कार्यों के निष्पादन के लिए निर्देशित किया गया है. यह आदेश 21 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा.

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कई राज्यों के स्कूल प्रबंधनों ने भी जारी की एडवाइजरी

झारखंड की राजधानी का अधिकतम तापमान सोमवार को 39.4 डिग्री दर्ज किया गया. पलामू जिले का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस रहा. वहीं जमशेदपुर का 41.6, बोकारो का 43.1, चाईबासा का 41.4 और सरायकेला का 41.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

कई राज्य सरकारों और स्कूल प्रबंधनों ने भी गर्मी को ध्यान में रखते हुए बच्चों की सुरक्षा को लेकर सख्त इंतजाम किए हैं. स्कूलों ने एडवाइजरी जारी करते हुए साफ पीने का पानी, बेहतर वेंटिलेशन और प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं की व्यवस्था की है. दोपहर की धूप में होने वाली असेंबली और खेलकूद गतिविधियों को भी कई जगहों पर बंद कर दिया गया है.

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