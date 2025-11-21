जमीन विवाद में बम-गोलियों की बरसात: गिरिडीह में दो गुट आमने-सामने, पुलिस ने संभाली कमान

झारखण्ड के गिरिडीह जिले के जमुआ थाना क्षेत्र के कारोडीह–धरचांची में जमीन विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया. विवादित भूमि पर घेराबंदी को लेकर पहुंचे एक पक्ष और इसका विरोध कर रहे दूसरे पक्ष के समर्थकों के बीच झड़प इतनी बढ़ गई कि दबंगों ने हवाई फायरिंग और पेट्रोल बंम का का भी इस्तेमाल कर दी. फायरिंग और पेट्रोल बंम की आवाज से इलाके में अफरातफरी मच गई और ग्रामीणों में दहशत फैल गई. सूचना मिलते ही जमुआ थाना पुलिस और पंचम्बा थाना पुलिस भारी बल के साथ मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाते हुए तनाव को शांत करने की कोशिश की.

पुलिस ने बताया कि उपद्रव फैलाने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु इलाके में पुलिस बल की कैंपिंग जारी है.

विवादित जमीन पर दो पक्षों की दावेदारी

स्थानीय रैयतों ने आरोप लगाया कि विवादित जमीन पर उनकी वैध दावेदारी है, लेकिन दूसरे पक्ष के दबंग किस्म के लोग दबाव बनाने के लिए गोलीबारी और बमबाजी कर रहे हैं. उन्होंने सनी रेन और उसके साथियों पर हमला करने का आरोप लगाया. उनका कहना है कि इस तरह की घटनाओं से पूरे क्षेत्र में भय का माहौल है, बताया जा रहा है कि बुधवार को भी इसी जमीन को लेकर दोनों पक्षों में झड़प हुई थी. इसके बावजूद गुरुवार को पुनः एक पक्ष घेराबंदी के लिए पहुंचा, जिसके बाद दोनों ओर से सैकड़ों लोग जमा हो गए और तनाव बढ़ता चला गया.

पुलिस ने शुरू की जांच

मामले में एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि जमीन विवाद को लेकर मारपीट की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर भेजी गई थी. दोनों पक्षों को समझाकर शांत किया गया है. गोली चली या नहीं, इसकी जांच की जा रही है. उपद्रव फैलाने वालों को चिह्नित कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, फिलहाल पूरे क्षेत्र में पुलिस की तैनाती जारी है. लगातार बढ़ते भूमि विवाद और फायरिंग और पेट्रोल बंम की घटनाओं से स्थानीय लोग भयभीत हैं और प्रशासन से सख्त कदम उठाने की मांग कर रहे हैं.